Por sexta vez robaron en la casa de Sofía, la enfermera del monte - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020 | 10:15hs.





Sofía trabaja en Pozo Azul, donde paga un alquiler porque con la pandemia al no funcionar el servicio de transporte, no puede ir y volver cuando tiene franco, razón por la que, la casa en San Pedro, está deshabitada. Los primeros meses estaban sus hijos, pero a consecuencia de los primeros robos y ante el temor de que les pasará algo peor, los sacó de la vivienda, tornándose vulnerable para hechos delictivos.





Los ladrones para ingresar rompieron el vidrio de una puerta, lograron arrancar parte de una reja por donde abrieron la puerta para ingresar. Primero comenzaron robando celulares, notebook, router de wifi, cocina a gas, garrafa de gas, cubiertos de cocina, sin embargo esta vez, causando daños en la puerta principal, lograron sacar una cama con colchón tipo sommier, un living de dos cuerpos, entre otros objetos. “Hice la denuncia varias veces, yo no puede estar acá porque no tengo como volver todos los días de Pozo Azul, no tenemos servicio de transporte, antes volvía siempre. Ahora me quedé sin nada, en mi alquiler duermo con un colchoncito prestado, me duele mucho que se hayan llevado estos muebles y nadie vio nada. Siento impotencia, tristeza y espero que la Policía haga algo”, señaló a El Territorio, Sofía Giménez.





En una oportunidad, uno de los ladrones vendió el teléfono sustraído a una vecina quien se lo devolvió a Sofía, se informó a la Policía pero el autor era menor, por lo que, solo fue demorado. La damnificada realizó la denuncia este lunes por la tarde en la Comisaría Seccional Primera, donde brindó información sobre las sospechas, confiando que la justicia tome carta en el asunto.

Mientras Sofía Giménez, una reconocida enfermera de la zona, se desvive trabajando duro para mejorar sus condiciones de vida en el CAPS de Pozo Azul, los amigos de la ajeno, no dan tregua y por sexta vez ingresaron a su vivienda ubicada en la zona urbana de San Pedro. Esta vez se llevaron prácticamente todo, dejando ropas y documentos por el piso, generando enorme tristeza e impotencia.