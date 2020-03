Por rumores y temores, en Candelaria nadie consigue alcohol en gel

Domingo 15 de marzo de 2020 | 12:09hs.

Frente a las informaciones, que luego resultaran falsas, de que ya habría personas con corona virus en la ciudad de Posadas, la demanda de elementos desinfectantes como jabones, antibacteriales, aerosoles de igual efecto y alcohol en gel o común, fue tanta que ya no hay en ningún negocio y en los que hay los precios son exorbitantes.





Claudio, un comerciante verdulero dijo a El Territorio "no encontré alcohol en ningún lado asi que puse en un grupo de compra y ventas de facebook y "me ofrecieron uno pequeño a 350 pesos, es increíble el oportunismo que hay en estos casos en los que habría que ser un poco más comprensivo", indicó el hombre.





Dora da Silva, concurrente de una iglesia local dijo "me caminé cuadras enteras y no encuentro alcohol, es una pena que debamos pasar por eso, evidentemente no estamos preparados para enfrentar este tipo de emergencias sanitarias" expresó la mujer.

El Territorio recorrió distintos comercios y farmacias y la respuestas son las mismas, "no hay alcohol"