Por primera vez en 21 años habrá un Grand Slam sin Federer ni Nadal

Miércoles 5 de agosto de 2020

Después de 21 increíbles años, un torneo de Grand Slam se jugará sin la presencia de los que son, para muchos, los dos mejores jugadores de la historia. Roger Federer (20 títulos de Grand Slam) y Rafael Nadal (19) por diferentes razones.La racha se cortará en el Abierto de los Estados Unidos que comenzará el 31 de agosto y habrá que echarle la culpa, una más, a la pandemia de coronavirus. Es que en junio Federer decidió operarse nuevamente de su rodilla derecha, a sabiendas de que tendría más tiempo de recuperación con un calendario frenado. Y Nadal anunció ayer que no irá a Nueva York por la crisis sanitaria mundial y el aumento de los casos de Covid-19.La última vez que los amantes del deporte mundial habían lamentado esta situación ocurrió en el US Open de 1999, por la sencilla razón de que el español aún no había hecho su debut profesional. Ese año, el suizo, que había jugado en Australia y Wimbledon​​ sus primeros “grandes”, no pudo superar la clasificación en suelo estadounidense.