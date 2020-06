Por primera vez, el masivo Cosquín Rock será virtual

Miércoles 17 de junio de 2020

Luego de veinte años, el mítico Cosquín Rock tendrá por primera vez una edición virtual, debido a las restricciones para brindar shows con público que existen en cumplimiento de la cuarentena por coronavirus.

El encuentro esta vez será vía streaming y se realizará el 8 y 9 de agosto y habrá más de 60 artistas. Contará además con la participación de Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España, lugares donde desde ahace un tiempo se realiza el encuentro.

Los escenarios aún no están definidos, pero su organizador, José Palazzo adelantó en diálogo con Télam que los shows podrían realizarse en el Centro Cultural Néstor Kirchner o en La Usina del Arte del barrio de La Boca en Buenos Aires.

Tecnología mediante, el público podrá recorrer los cuatro escenarios, a la vez que hará de director del show, ya que podrá escoger entre las diferentes cámaras de cada lugar u optar por una visualización en 360 grados.

Aunque esta plataforma virtual e interactiva se presenta como una alternativa a la crisis que se vive hoy debido a la cuarentena, la idea sería que una vez que se levanten las restricciones, siga funcionando como un complemento a los shows presenciales.

“Para mí la experiencia vivencial es única e irrepetible. No existe nada que pueda reemplazar eso del viaje, planearlo, juntarte con los amigos, hacer un asado, tomarte una birra y luego arrancar hacia el predio. Esto no reemplaza eso, es una alternativa por ahora y luego será un complemento que va a perdurar en el tiempo “, dijo el empresario que no descarta realizar el encuentro en Córdoba como todos los veranos, si las condiciones lo permiten.

Además de los recitales, habrá muestras de fotos con las mejores imágenes de los veinte años del festival, Meet &Greets vía zoom con los artistas y a falta de food trucks o puestos de comida, se podrán realizar pedidos de comida en diferentes espacios gastronómicos que ofrecerán delivery.

Dicha plataforma se podrá disfrutar de manera gratuita hasta el primero de agosto y los primeros abonos para el festival ya están a la venta. En los próximos días, una vez que esté confirmada la grilla completa de artistas, se lanzará el resto de las entradas.

“Tengo un grado de excitación muy grande porque este es un proyecto alucinante en el que venimos trabajando tres empresas distintas desde 2017”, dijo Palazzo y sobre la pandemia, agregó: “Nos transformó el trabajo porque hay que adaptarse a todos los actuales protocolos. Por ejemplo, hay que ajustar los horarios para que las bandas no se crucen entre sí, buscar escenarios. Pero, por otro lado, esto permite reactivar la industria porque cada artista viene con su staff completo”.

La grilla de artistas se confirmará más adelante.