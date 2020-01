Por ola de robos en el norte piden a las autoridades más policías

Viernes 31 de enero de 2020 | 09:34hs.

Vecinos de Puerto Esperanza exigieron mayor presencia policial para combatir la ola de inseguridad. Tras varios meses de reclamos, los habitantes de la localidad autoconvocados lograron celebrar una reunión con las fuerzas de seguridad y el Foro de la ciudad de Puerto Esperanza. Asistieron a la reunión personal de la policía de Misiones y Gendarmería.





Los vecinos expusieron los constantes robos y el flagelo del narcomenudeo y kioscos de venta de estupefacientes que, según los vecinos, es el principal motivo por los cuales los jóvenes delincuentes llegan a robar inodoros de viviendas, portones y ventanas.





Los representantes del foro de seguridad de la ciudad indicaron que elevaron notas y solicitado desde el año 2013 mayor presencia policial y móviles, pero hasta el momento no han logrado ningún tipo de respuesta.





“No puede ser que desde el 2013 están solicitando refuerzos y no nos escuchan, si no nos dan soluciones tendremos que tomar medidas extremas, como cortar rutas y llamar a los medios de comunicación a nivel nacional, no se puede vivir asi, encerrados y con miedo”, indico Elida López, vecina de Puerto Esperanza.

El grupo de vecinos autoconvocados entregó un petitorio, firmado por cientos de vecinos, para que sea elevado al ministro de Gobierno, Marcelo Perez, donde expresan las necesidades de la comisaría local.