Por mal clima anticipan fuerte merma en cosecha de tabaco - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

Productores tabacaleros de distintos puntos de la provincia vienen padeciendo diversos golpes de un hostil clima.Según anticiparon desde la Asociación de Campesinos Tabacaleros de Misiones (Actim) en los últimos meses se registraron muchas pérdidas de plantines e infraestructura de los productores. En tanto proyectan que las pérdidas seguirán ya que muchas plantaciones no prosperarían por la fuerte sequía que en varios lugares de Misiones se registra hace más de dos meses.“Desde el 30 de junio a la fecha tenemos 86 productores afectados por tormentas, heladas y granizo. Ahora con las últimas tormentas tuvimos unas 30 denuncias de daños en la picada Payesca de San Vicente, El Soberbio, Alba Posse y Santa Rita. En particular en picada Payesca tuvimos voladura de los invernáculos, donde se perdieron plantines, canteros de tabaco e infraestructura”, comentó Blanca Álvez, vicepresidenta de Actim en diálogo con El Territorio.Además del relevamiento de daños que viene haciendo la asociación tabacalera, se aclara que otras asociaciones y el gobierno provincial también vienen relevando la afectación de los productores. Se anticipó en tanto que hasta el momento los inconvenientes con la producción son importantes y además de daños, habría importantes retrasos en nuevas plantaciones.Desde la Actim se explicó en tanto que los daños por granizo se vienen relevando y registrando para posteriormente gestionar una compensación para los productores.“En la Cooperativa Panambí, tuvimos 115 productores afectados con unas 300.000 plantas donde también estuvimos visitando y registrando los daños. Después las otras empresas también harán su relevamiento y sacarán sus conclusiones de los daños”, comentó.Por otra parte, Álvez adelantó que se teme que las pérdidas sigan creciendo como consecuencia de la extendida falta de lluvias que padece la provincia.“La sequía está afectando mucho en la zona Norte ya van más de dos meses sin registro de lluvias y eso complica mucho. Creo que seguramente para la próxima cosecha se van a estimar menos kilos de tabaco que en los últimos años. Creo que va a haber una gran disminución de kilos a causa de las tormentas y ahora la sequía que está afectando mucho la plantación del tabaco”.Álvez explicó que el plantín de tabaco para su crecimiento requiere un buen nivel de humedad. “Por estas fechas ya deberían verse importantes plantaciones de tabaco y eso no está ocurriendo. Por eso creemos que la afectación del clima fue muy grande”, comentó.