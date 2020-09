Por los casos de la última semana, suspenden el inicio de las pasantías - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

El Alcázar restringe actividades Desde hoy, por resolución municipal 125/2020, se restringen en El Alcázar algunas actividades hasta el 19 de septiembre en prevención del Covid-19, tomando en cuenta los casos confirmados en Aristóbulo del Valle y Puerto Rico. Es así que se prohibieron los eventos deportivos, sociales y religiosos cualquiera sea su índole, tanto públicos como privados, las reuniones familiares y sociales.



En cuanto a bares, restaurantes y heladerías, se prohibió la permanencia de clientes y se autoriza a trabajar sólo con el servicio de delivery.



En tanto, el sector comercial continuará funcionando con los estrictos protocolos de bioseguridad, exigiendo el uso de la aplicación Misiones Digital y el barbijo.

En cifras 3.000 estudiantes de los niveles medio y superior están en condiciones de realizar las pasantías y Prácticas Profesionalizantes (PP).

A mediados de agosto, Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones, había anticipado que los estudiantes contemplados en esta modalidad iban a comenzar las pasantías presenciales para cerrar su trayectoria académica. La pandemia obligó a cerrar las escuelas y ya con el segundo semestre en marcha, la preocupación que manifiestan padres y alumnos de sexto año de las escuelas técnicas es que necesitan realizar Prácticas Profesionalizantes (PP) para egresar y recibir su título.La fecha confirmada por ese entonces fue 7 de septiembre. Sin embargo, esa decisión sufrió un revés tras los últimos casos confirmados de Covid-19 la semana pasada: uno en Puerto Rico, dos en Aristóbulo del Valle, uno en Puerto Iguazú y el más reciente en Salto Encantado. Así, luego de estar casi 16 días sin reportar contagios, Misiones sumó cinco pacientes con el virus activo, en pocos días.Por tal motivo, hoy no arrancarán las pasantías ni las prácticas profesionalizantes y por el momento no hay fecha reprogramada.“Por los casos de Covid-19 hemos decidido esperar, estar en alerta esta semana y volver a planificar la fecha de inicio. Todos los directores están avisados”, dijo Berger en diálogo con El Territorio.La medida impacta en 3.000 estudiantes: 2.000 del nivel medio, tanto de instituciones públicas como privadas, y otros 1.000 en lo que respecta a la educación superior que están en condiciones de realizar las pasantías.“Hemos armado propuestas elevado a las autoridades superiores para su análisis, pero aún no salió el instrumento legal correspondiente. En un primer momento se pensó en una fecha, pero aún no está definido eso hasta que se emita el instrumento legal que nos avale”, señalaron desde la Dirección de Enseñanza de Educación Técnica.Más allá de la intención y la necesidad de los alumnos de concluir el ciclo escolar, se espera la resolución que autorice las PP. Mientras, el dictado de clases continúa -como en todos los niveles- de manera virtual.El objetivo es que el estudiante pueda moverse por su cuenta hacia los establecimientos de su localidad, tanto dentro del ámbito estatal como así también en empresas privadas que apunten a los rubros que cada alumno eligió. Cada estudiante debe sumar 200 horas de práctica para poder egresar.La determinación de las autoridades educativas está alineada con la decisión adoptada por varios intendentes. Con El Alcázar, ya son ocho los municipios misioneros dieron marcha atrás con actividades que estaban habilitadas. El sábado, Campo Grande, Garuhapé y Salto Encantado se sumaron a las medidas ya adoptadas por Ruiz de Montoya, Puerto Rico, Capioví y Aristóbulo del Valle.La provincia no registró nuevos positivos de coronavirus ayer, según el último parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública, por lo cual son 59 los casos de Sars-Cov-2 confirmados por laboratorio.No obstante, Misiones mantiene cinco pacientes con el virus activo desde el miércoles pasado que confirmaron la enfermedad en una mujer de 43 años de Puerto Rico. El nexo epidemiológico es “zona de circulación viral”, dado que se estableció que su pareja, trabajador esencial, regresó de Mendoza días atrás.El viernes cerró la jornada con otros tres casos, dos hombres de 25 y 23 años, el primero es “nexo epidemiológico establecido por zona de circulación viral” y el otro corresponde a “contacto estrecho del primero”; el tercer confirmado ese día fue un hombre de 59 años de edad de Iguazú, “nexo epidemiológico en estudio”. Y el sábado, se sumó uno más: un camionero de Salto Encantado, de 50 años, quien compartió ruta con el joven de 25 años de Aristóbulo. Ambos habían estado en provincia de Buenos Aires, zona de circulación comunitaria, precisamente en la localidad de Ramallo.Del total de casos activos, sólo uno cumple internación en el Samic de Puerto Iguazú y los otros están externados.