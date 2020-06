Por la pandemia, cayeron 50,8% las ventas minoristas en mayo

Lunes 8 de junio de 2020

Las ventas minoristas volvieron a registrar una caída como efecto de la pandemia. Es que, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), hubo una merma del 50,8 por ciento en mayo en relación con el año pasado. La baja en las compras se registraron tanto en los locales físicos como a nivel electrónico, informaron desde la entidad.

Indicaron que sólo el 12 por ciento de los comercios relevados -1.100 en todo el país- pudo registrar valores positivos en cuanto al caudal de ventas, mientras que en otros locales la baja alcanzó el 100 por ciento.

Came sostuvo que “hay una fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas. La mayoría ya implementó la modalidad electrónica, algunos invirtieron en publicidad en redes. Aún así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo”.

Asimismo, especificaron que todos los rubros finalizaron en baja frente al menor consumo generalizado que provoca el declive en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles y la incertidumbre que suscitó el avance de la enfermedad Covid-19 en el país.

De todos los rubros relevados, el ligado a la producción de alimentos y bebidas fue uno de los menos afectados, ya que la baja fue del 14,8 por ciento. Mientras, el que menos caída registró fue el de farmacias, cuya merma fue del 12,9 por ciento respecto al año pasado. En tanto, las ferreterías y proveedoras de materiales eléctricos y para la construcción tuvieron bajas que llegaron al 35,5 por ciento.

Según la entidad, los declives fueron más pronunciados para perfumería y cosmética (-55,3 por ciento), ropa y artículos deportivos (-61,6) y librerías y jugueterías (-64,1). Mientras, el rubro ligado a la electrónica y electrodomésticos sufrió una caída del 69,4 por ciento.

Por otra parte, relojerías, joyerías y bijouterie e indumentaria fueron los más afectados por el confinamiento obligatorio, ya que sus ventas decayeron el 75,6 y 77,5 por ciento, respectivamente.