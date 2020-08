Por ingresos ilegales, hay 20 aislados en Apóstoles - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Trece días sin contagios en Misiones Ayer se cumplieron trece días sin nuevos contagios de coronavirus en Misiones, sin embargo, aunque no esté presentado en el parte epidemiológico de Salud Pública, la provincia tiene un caso activo de la enfermedad. Se trata del hombre de Apóstoles que dio positivo en Centinela y se encuentra aislado en las cabañas del club Crucero del Norte, en Garupá. Según habían explicado desde la cartera sanitaria, estos casos son considerados importados al producirse el contagio fuera de la provincia y por ello el parte no los contabiliza.

La localidad de Apóstoles tuvo el viernes el ingreso ilegal de dos hombres, uno desde Buenos Aires y otro desde Brasil, por lo que 20 personas en total se encuentran aisladas en los domicilios de los barrios Estación y Andresito, donde residen las familias de ambos. Sobre los dos recaerá una causa penal por la gravedad de sus actos y atentar contra la salud pública.El primer caso fue dado a conocer el viernes por la mañana: se trató de un hombre que dio positivo en el control de Centinela en el ingreso a la provincia y, desoyendo el pedido de las autoridades de que regrese a Buenos Aires, ingresó de manera clandestina a la casa de su familia en la localidad.Según la intendenta María Eugenia Safrán, se desconoce por dónde habría entrado, por lo que fue llevado a cumplir la cuarentena en unas cabañas de Garupá.Son doce los miembros de su familia del barrio Aeroclub que se encuentran haciendo aislamiento en su casa del barrio Estación.Mientras, el segundo caso ocurrió en la madrugada del viernes, cuando los vecinos alertaron a la Policía que un anciano de 71 años llegaba a su domicilio del barrio Andresito desde Brasil, adonde había ido hace aproximadamente 20 días a cobrar una pensión. Incluido él, son ocho las personas que están aisladas y deberán cumplir con la cuarentena durante catorce días.“Cruzó de manera ilegal hace unos 20 días desde Garruchos, la localidad correntina que está cerca de Apóstoles, hacia Garruchinhos, donde le estaba esperando un hermano que lo llevó hasta San Borja, donde cobró el dinero”, contó Orlando Monteros, director del hospital local, en diálogo con El Territorio.Y continuó: “Según le dijo a la Policía, estando en Brasil hizo una cuarentena en la casa de su hermano, pero no sabemos si eso es cierto o no. Cuando vuelve lo hace por el mismo camino, había dejado su auto en la costa, así que lo agarra y viene manejando hasta acá”.Según relató Monteros, ninguna de estas personas presenta síntomas por el momento, por lo que no se les hará el hisopado hasta que haya alguna señal de posible contagio.“Hasta ahora no me comunicaron nada, pero generalmente nosotros, como ocurrió con casos anteriores, les hacemos el seguimiento telefónico y les vamos preguntando cómo se sienten y la Policía controla que no se rompa el aislamiento”, explicó el médico, al tiempo que señaló que desde el área de Acción Social le acercarán los víveres que necesiten durante estos días.“La gente está enojada con las personas que rompen el aislamiento o se mandan de manera ilegal. Con el señor del barrio Andresito están enojadísimos porque hizo algo muy premeditado, cruzó a un país que sabemos que está prendido fuego con los casos. Además ese es un barrio de casas pegadas pudo haber provocado un desastre”, lamentó Monteros.El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las ayer se registraron 82 muertes y 9.230 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 401.239 y las víctimas mortales suman 8.353.Del total de nuevos fallecidos, 41 pertenecen a la provincia de Buenos Aires; 25 a la ciudad de Buenos Aires; 6 a Córdoba; 3 a Santiago del Estero; 2 a Chaco; 2 a Río Negro; 2 a Tierra del Fuego y 1 a Santa Fe.“Seguimos teniendo 18 provincias con transmisión comunitaria extendida y no hemos logrado definir que se haya controlado la transmisión, con lo cual no se puede retirar de transmisión comunitaria a ninguna de las jurisdicciones que han entrado en esa situación en las últimas semanas”, explicó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.