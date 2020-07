Por falta de mercados, bajó el precio de cerdo por kilo

Martes 28 de julio de 2020

La faena de animales se debe realizar y no existe la posibilidad de hacerlo debido a los altos costos de los insumos para mantener el ganado en engorde” Luis Mieth Presidente de Cofra

El sector porcino de la provincia experimenta una fuerte caída, tanto en los precios del producto como en la cantidad de kilos faenados. La situación es reflejada desde la Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem (Cofra) que, en los últimos años, viene soportando grandes caídas en los precios, a la par de los insumos necesarios para la producción que, muchos de ellos, cotizan en dólares.Además, desde la entidad expresaron su preocupación por la caída en el consumo, que como consecuencia del cierre en restaurantes por la pandemia del coronavirus, impactó negativamente en el consumo de cerdo. Y plantearon su preocupación ante un posible arribo de capitales chinos para la inversión ganadera del sector en el país.En diálogo con Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7, el presidente de Cofra, Luis Mieth, comentó que en los últimos meses se registró una fuerte caída en los valores para la comercialización de los animales. “Durante enero y febrero venían de otras provincias a comprar el kilo vivo de cerdo a razón de 78 pesos y hoy no podemos llegar ni a 58 pesos”, precisó el titular de la cooperativa.Además, planteó que la caída en la cotización afecta directamente al productor.“La faena de los animales se debe realizar y no existe posibilidad de realizar un stock debido a los altos costos de los insumos para mantener al ganado en engorde. Todo eso cotiza bajo la divisa estadounidense y representa costos que se hacen imposibles de mantener”, explicó Mieth.Por otra parte, refirió que Cofra faena por semana un promedio de 1.000 animales, cifra que representa una caída del 10 por ciento interanual, índices por debajo de la proyección para este 2020.“Proyectábamos un precio para este año y ahora el colono recibe otro, más bajo. Estamos perdiendo 20 pesos por cada kilo de ganado en pie”, señaló el titular de la cooperativa, y aseveró que la merma interanual en materia de rentabilidad fue de un 25%.Precisó que en total Cofra posee 11.000 cabezas de ganado, que corresponden a los socios, mientras que otras 11.000 se emplean para el engorde en criaderos que no corresponden a los socios de la cooperativa, aunque desean tener su participación en el sector porcino misionero.Sin embargo, por la coyuntura económica, la rentabilidad disminuyó, reconoció Mieth.La falta de mercado fue el gran factor condicionante para el descenso abrupto del kilo de ganado porcino en pie y eso repercutió también en la elaboración de productos chacinados, como fiambres y embutidos, que se producen en Alem.Al respeto, Mieth contó que “estamos cerrando el semestre con 900 mil kilos de chacinados, un número muy por debajo de lo que teníamos previsto y esto obedece a que no hay fiestas, casamientos, turismo y algunos clientes nos terminan comprando absolutamente lo necesario”. Y ejemplificó que, en Iguazú, se enviaban diariamente 6.500 kilos de productos y, por la pandemia, se comercializan apenas 1.500 kilos.Días atrás, desde el gobierno nacional relevaron el interés de China de invertir en el sector productivo de cerdos en el país.Si bien no trascendieron mayores detalles, Mieth se mostró cauto y sostuvo: “Hay que tener mucho cuidado porque deberíamos prever cuánto plantean invertir y llevarse, y cuánto quedará en el país”También diferenció que “si los capitales chinos vienen sólo para exportar es una cosa, pero si vienen a competir en el mercado interno, directamente estamos en el horno”, ya que consideró que el pequeño productor misionero quedaría en desventaja. Para ello, consideró que será clave un trabajo articulado en beneficio de la producción local.