Por falta de albergues, unos 500 paraguayos no pueden volver a su país

Miércoles 6 de mayo de 2020 | 11:50hs.

Paraguay es uno de los países latinoamericanos menos castigados por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, unos 500 paraguayos no pueden volver a su país porque los refugios para repatriados están al tope.







El ministro de Asuntos Internacionales, Federico González, explicó este miércoles que los ciudadanos paraguayos no podrán salir desde la Argentina e ingresar a al vecino país, ya que no se cuenta con autorización de ambos gobiernos para transportar a las personas.





“Tampoco tenemos lugares para recibirlos en los albergues y no pueden venir ahora. No podrán cruzar la frontera porque no hay lugar”, expresó González en diálogo con Radio Monumental.





El secretario de Estado recordó que las fronteras siguen cerradas y que, por el momento, solo se permite el ingreso por cuestiones de salud o de vulnerabilidad de los compatriotas.





“El Gobierno no puede tomar una decisión irresponsable y hasta tanto no tengamos un lugar y lo pongamos en condiciones no podremos recibir a más gente. No es simplemente encontrar un espacio abierto, sino poner las condiciones logísticas para más de 15 días”, sostuvo.





Desde el pasado 23 de marzo, ingresaron a Paraguay 2.810 personas, las cuales fueron sometidas a aislamientos en diferentes albergues de propiedad militar y policial. La mayoría llegó desde Brasil.





En ese contexto, un total de 233 ciudadanos que ingresaron del exterior dieron positivo al examen de coronavirus y todos se encuentran en albergues bajo control.