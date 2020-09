Por estar a favor del aborto un joven las hostiga y amenaza - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 01:00hs.

En los últimos días en la localidad de Puerto Iguazú varias mujeres y hombres denunciaron a un joven de 27 años, identificado como Jonatan C., por acoso callejero y también amenazas, que llegaron mediante las redes sociales. Los ataques tiene un factor común: están dirigidos a aquellas personas que militan a favor de la despenalización del aborto.Según reconstruyó El Territorio, sobre el denunciado pesan varias acusaciones y escraches en las redes sociales, por lo que ya recibió la notificación de la causa y una restricción de acercamiento.El caso más reciente es del de Milina Bogado, quien primero publicó en Facebook lo que vivió y luego realizó la presentación correspondiente. La joven denunció que el pasado domingo cerca de las 17:30, Jonathan C. la atacó a ella y a su novio Alejandro Benítez en la vía pública.“Me atacó verbalmente, a lo que mi novio y yo pasamos de largo. Mi novio me dejó y se fue a guardar la moto para irse a trabajar, en lo que este sujeto lo persiguió y lo incitó a pelear sin motivo alguno. Cabe aclarar que no es la primera vez que este hombre me acosa. Toda esta violencia se debe al pañuelo verde que tengo en la mochila”, detalló la mujer en las redes sociales.La denuncia fue realizada en la jornada del lunes, pero lo llamativo es que a raíz de la publicación de Facebook una gran cantidad de mujeres contaron que también habían sido agredidas por el mismo hombre, mostraron capturas y contaron las situaciones que vivieron. Se hizo un grupo de WhatsApp que ya tiene 30 integrantes, todas víctimas.Algunas incluso dijeron que están siendo hostigadas desde el 2018. Este es el caso de Romina Ayunta. “Me dijo barbaridades, me insultó en repetidas oportunidades, lo denuncié y lo escraché, pero continúa y siempre es por el mismo tema. Yo respeto su postura 'pro vida', pero tengo la mía y no por eso debo soportar el acoso constante”, remarcó.Por otra parte, Jonatan C. (27) suele publicar en las redes sociales mensajes cargados de mucha agresividad, que incluyen serias amenazas. Muestra de ello es un posteo en Facebook, realizado el pasado 13 de junio de este año.“Para todas esas mujeres que quieren legalizar el aborto. Yo las violaría, mataría y las tiraría. Luchan por una menos??? Y atentan contra las vidas humanas. Si ellas pueden hacer lo que quieran con una criatura indefensa e inocente porque no nosotros no podemos hacer lo que queramos con esas hijas de mil p…”, se lee en su perfil.Estas amenazas son constantes, indicó Milina Bogado, quien contó a El Territorio que por mucho tiempo el joven la insultó en la calle, pero como ella desconocía la identidad lo dejaba pasar.“El 20 de enero él me escribió y me dijo de todo. Me trató de prostituta, asesina entre otras cosas. La verdad estoy cansada de esto. Es un violento porque mi novio no tiene nada que ver con mi ideología y lo incitó a pelear por un problema que tiene él. No se puede vivir así”, reclamó.