Por elevada demanda, intensifican el trabajo integral y nutricional en cocinas de Misiones

Cada vez más chicos asisten a merenderos en San Pedro

En San Pedro hay un total de 30 merenderos.

San Pedro es el departamento más extenso de la provincia de Misiones donde en los últimos años las zonas carenciadas se han triplicado, siendo necesario la puesta en funcionamiento de merenderos a fin de palear algunas de las necesidades.

El incremento de menores que asisten a estos espacios aumentó exponencialmente tornando difícil la sustentabilidad de los 30 merenderos que son financiados por organizaciones y de forma voluntaria, recibiendo, en algunos casos, asistencia por parte del municipio.

Los merenderos funcionan en la zona urbana y colonias que cuentan con sectores urbanizados, como Terciados Paraíso y Colonia Puerto Argentino. En total, suman más de 30, donde asisten unas 65 personas en cada uno de ellos, sumando unos dos mil, entre menores, embarazadas y ancianos.

Diez de esos espacios reciben asistencia por parte del municipio, mientras que los restantes funcionan con voluntad de organizaciones como la Agrupación Darío Santillán, Polo Obrero, FOL, Corriente Clasista Combativa, Pueblo Unido y Movimiento Nacional Campesinos Indígena.

En el caso de la Agrupación Darío Santillán, cuando comenzaron a fundarse en la localidad, notaron la enorme necesidad por la que atraviesan las familias en los barrios como Irrazábal, Santa Rosa, Cristo Resucitado, Ex Cancha de Aviación, barrio Escuelita y Puerto Argentino, por lo que decidieron trabajar para que los niños reciban una merienda, en algunos casos, el único alimento que tienen en el día.

“Nosotros empezamos con los merenderos, hoy tenemos once en total, viendo la difícil situación de las familias pusimos en funcionamiento tres comedores. Día a día notamos el aumento de niños, en total asistimos a 400 menores. Es posible sostenerlos mediante el aporte que recibimos de la agrupación y lo que cada integrante colabora”, señaló Raul Arnold, referente local de la agrupación Darío Santillán.

También hay personas que de forma voluntaria, día tras día, redoblan esfuerzos para conseguir la leche, azúcar y harina, que permita continuar ayudando a quienes menos tienen. Tal es el caso de la familia de María Kenpka, que hace más de un año, puso en funcionamiento el merendero Más Allá de un Sueño, al cual asisten más de 50 niños en el barrio La Tosquera.

En un primer momento servían la merienda tres veces por semana, sin embargo la crisis económica los golpea muy de cerca.

“Acá ya no estamos recibiendo asistencia, de no recibir más ayuda, se nos hace imposible seguir, hacemos todo a pulmón, nos duele en el alma porque vemos que los chicos esperan la merienda, pero ya no tenemos como sustentarlo”, mencionó con enorme tristeza, María Kenpka.

En lo que respecta la asistencia municipal, la demanda es muy alta, agotando los recursos para asistencia social.

“Existen muchos pedidos de los barrios, pero no contamos con los recursos económicos, creemos que con la puesta en marcha del plan alimentario la situación mejorará. Lo ideal sería erradicar los merenderos y crear fuentes de trabajo para esas familias. Desde el Ejecutivo Municipal se hace un enorme esfuerzo para brindar ayuda una vez por semana pero la realidad es muy difícil”, indicó el responsable del área Luis Bogado.