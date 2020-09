Por el rebrote de contagios, la AFA postergó el regreso del fútbol - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 21:00hs.

Los dirigentes suspender el retorno a las canchas, previsto para el 25 de septiembre. Este martes se informaron casos en Racing, Argentinos e Independiente.Tras una jornada donde los clubes de Primera -más Tigre- anunciaron un total de 14 casos positivos en coronavirus, el Comité Ejecutivo de la AFA determinó que el regreso del fútbol será decisión del Gobierno nacional.Los dirigentes proyectaban que la actividad comenzara el 25 de septiembre, pero los contagios entre los futbolistas y la situación epidemiológica actual no acompañan.De hecho, la semana pasada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, había reconocido que el retorno de la competencia en el fútbol era “muy difícil en este contexto”, donde el epicentro de la pandemia de coronavirus es América Latina.Además de los masivos contagios en Boca, durante la mañana de este martes se sumaron casos positivos de COVID-19 en Racing (2), Independiente (1), San Lorenzo (uno confirmado y dos sospechosos), River (1 en la Reserva) y Argentinos (6 futbolistas).El lunes hubo una comunicación telefónica entre el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el presidente de la AFA, Claudio Tapia y el titular de la LPF, Marcelo Tinelli, en la que se habría acordado esta postergación de la fecha original que tenían pensada, que no había sido anunciada formalmente.Lo seguro es que la fecha del 25 de septiembre no podrá ser cumplida en este contexto y los dirigentes manejan como opciones el domingo 11 o el viernes 16 de octubre para que haya competencia oficial local, nuevamente.No obstante, esta decisión no abarca los partidos internacionales que tienen que afrontar Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre en la Copa Libertadores.El fútbol argentino no tiene actividad desde el 17 de marzo pasado, cuando la AFA dio por suspendido -luego finalizado- la Copa Superliga, mientras que aún tampoco tiene definición el regreso de las categorías de ascenso.Amistoso canceladoEste miércoles por la mañana Tigre y Vélez se iban a enfrentar en la Villa Olímpica del Fortín. Sin embargo, tras la reunión del Comité Ejecutivo se confirmó la suspensión del encuentro.El delantero de Newell’s, Ignacio Scocco, se refirió hoy a la situación del fútbol argentino. “Estamos en una situación bastante compleja, acá en Rosario y en Santa Fe pararon todo tipo de actividades. Tengo que ser consciente de la realidad que se está viviendo. Si hay gente que está sin trabajar y que la está pasando mal, no puedo salir a pedir que vuelva el fútbol”, explicó en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.