Por el Covid-19, proponen trasladar el Día del Padre al domingo 19 de julio

"Quienes forman parte de la cadena de valor retail masculino quisiéramos que se trasladase el Día del Padre para poder estirar un poco nuestra temporada en medio de esta cuarentena, que implica la imposibilidad de movilizarse para la gente", expresó Pedro Bergaglio, vicepresidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).En tanto, el dirigente de la Cámara de la Industria del Calzado Horacio Moschetto dijo en diálogo con Destape Radio: "La intención es que la medida alcance a todo el país, donde la gran mayoría de las industrias todavía no se puso en marcha".De acuerdo con los comerciantes, la propuesta ya fue realizada al Gobierno nacional y contempla el observable aumento en la demanda de indumentaria durante la celebración, un rubro que en el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa inhabilitado. "Tenemos los negocios cerrados y es probable que esta situación continúe por un tiempo, por lo que nos parece prudente trasladar el festejo", manifestó Bergaglio.Por su parte, el presidente de la Asociación Casco Histórico de Rosario Fabio Acosta dijo que desde esa entidad solicitarán ampliar el traslado a fechas adicionales.En diálogo con Télam, el dirigente sostuvo que acompaña el reclamo de las entidades nacionales sobre el Día del Padre. No obstante, consideró que es necesario reprogramar también el Día del Amigo, del Niño y de la Madre."No están dadas las condiciones para que los comercios puedan aprovechar estos días especiales, donde más facturan en el año", afirmó Acosta, que participa de un sector de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).Sobre el Día del Amigo, la segunda de estas fechas en el calendario, detalló: "Para el 20 de julio vamos a estar prácticamente saliendo del pico de contagio (de COVID-19), según estiman las autoridades sanitarias, y no vamos a poder juntarnos con nuestras amistades". Por ese motivo, propuso posponer ese festejo 60 días y el resto de las fechas especiales 30.El cronograma que la Asociación Casco Histórico elevará a las autoridades nacionales supone trasladar el Día del Padre del tercer domingo de junio al tercero de julio; el del Amigo del 20 de julio al 20 de setiembre; el del Niño del tercer domingo de agosto al tercero de setiembre y celebrar el Día de la Madre celebrarlo el tercer domingo de noviembre, en vez del tercero de octubre."Con este cronograma nos aseguramos evitar la superposición de fechas y dar más tiempo al comercio que se pueda recuperar luego de que pase el pico de la pandemia en el país y superadas las etapas más duras de la cuarentena", sostuvo el titular de la asociación.