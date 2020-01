Por el calor, aumentan casos de gastroenteritis en los niños

Sábado 4 de enero de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Con la llegada del verano y los días seguidos de altas temperaturas, se generan efectos colaterales que impactan de lleno en la salud, principalmente en la de los más pequeños.

En ese marco la médica Liliana Fernández Sosa, gerenta asistencial del Hospital de Pediatría, señaló a El Territorio que el síndrome febril y cuadros de gastroenteritis son los cuadros más frecuentes en la consulta que se realiza en la guardia pediátrica de este nosocomio.

La gastroenteritis por lo general aparece cuando hay intoxicación alimentaria o ingesta de alimentos que perdieron la cadena de frío o que tuvieron alguna manipulación con manos no higienizadas correctamente.

En este marco y a través del Ministerio de Salud Pública el médico Oscar López, pediatra especialista en Infectología del hospital de Pediatría, comentó: “Muchos papás vienen a la consulta y dicen ‘mi hijo no tiene diarrea, hizo una caca floja nomas’. Pero desde el punto de vista médico eso ya es una diarrea y forma parte de un contexto más amplio denominado gastroenteritis, que es otra forma de nomenclar a lo que es una diarrea”.

Aclaró que una gastroenteritis se da cuando el niño tiene vómitos y diarrea. “Es una enfermedad que con un tratamiento domiciliario se pueden evitar las consecuencias más graves como la deshidratación”, sostuvo.



Frecuente en niños

Además el profesional de la salud remarcó que esta patología se da con más frecuencia en los niños. “Es más común en los chicos más pequeños porque tienen un sistema inmunitario un poco más débil, por ejemplo: el niño que gatea tiene las manos sucias y se las mete en la boca, el niño más grande es más difícil que lo haga. Pero si hay un brote en un aula, en una escuela, en una guardería, en un lugar donde hay muchos chicos reunidos, es una enfermedad que se transmite muy rápidamente de un niño a otro, entonces se puede dar en cualquier grupo etario”, indicó.

También expresó que un signo para estar alerta es cuando el pequeño comienza a defecar de forma más “floja”. Eso ya constituye un signo para alarmarse y los padres pueden comenzar con medidas en su casa para hidratar el niño.

Incluso hizo referencia a tres medidas básicas. “La primera y fundamental es aportar líquido, hay dos líquidos aceptados: uno son las sales de rehidratación oral, que tienen la dificultad de que no tienen rico sabor y el otro es el agua mineral. Está prohibido el uso de Gatorade o gaseosas como las Seven Up, porque producen más diarrea. Otra medida es la dieta, tiene que ser liviana, evitar jugo de naranjas o verduras verdes porque tienen mucha fibra y favorece más a la diarrea. La última medida importante es la higiene, porque casi todas las diarreas se transmiten por el mecanismo ano-mano-boca. Entonces cada vez que se le cambia el pañal al bebé hay que lavarse bien las manos y lavar muy bien las manos al niño”, explicó.