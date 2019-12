Por el calor asisten a unas diez personas en la calle cada día

Sábado 28 de diciembre de 2019

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

Se viven días de altas temperaturas y elevada humedad en toda la provincia, lo que hace que la sensación térmica trepe por encima de los 40° en horas del mediodía y la tarde. Y se espera que la situación continúe así al menos hasta el martes 31, con térmicas que pueden pasar los 45°. En ese contexto, la salud es una de las más perjudicadas cuando se trata de niños y ancianos.Consultado por El Territorio, Gastón Roux, flamante director de la Unidad Central de Emergencias y Traslados del Ministerio de Salud Pública, precisó que sólo en Posadas asisten a unas diez personas por día que sufren descompensaciones por el intenso calor.Ayer, dijo, fue una de las jornadas con mayor cantidad de solicitudes de ambulancias debido a las largas filas que se formaron en los bancos por parte de quienes aguardaban cobrar el bono que otorgó el gobierno nacional.Los pedidos llegan a través de las líneas telefónicas de emergencia 107 o 911.En la misma sintonía, la cartera sanitaria provincial emitió recomendaciones para evitar golpes de calor, especialmente en bebés, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.Se solicitó consumir agua fresca durante todo el día, aun si no se tiene sed, evitar el consumo de infusiones calientes, bebidas alcohólicas y aquellas con mucha azúcar.Además se sugirió que tanto niños como adultos mayores eviten exponerse al sol, especialmente entre las 10 y las 17, y si lo hacen, usen protector solar con factor de 50 o superior.Se debe permanecer en lugares frescos y consumir frutas y verduras como principal fuente de alimentación. A su vez, se aconseja utilizar ropa clara y fresca.En relación a los niños y las niñas menores de 6 meses, es conveniente que la madre ofrezca el pecho con más frecuencia que la habitual.Para los niños mayores de 6 años, se recomienda ofrecerles bebidas en forma constante, aunque no lo pidan, como forma de evitar la deshidratación.El golpe de calor se produce por la pérdida de agua y sales esenciales que el cuerpo humano necesita para el buen funcionamiento. Entre sus síntomas, pueden presentarse fiebre, sed intensa, sensación de calor sofocante, piel seca, dolor de estómago, falta de apetito y náuseas, dolor de cabeza, mareos e incluso desmayo.En los bebés también puede observarse la piel irritada por la transpiración en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y en la zona del pañal, irritabilidad y llanto.En caso de que aparezcan síntomas es importante concurrir al médico, intentar bajar la temperatura del cuerpo con paños fríos o con un baño en agua helada, ingerir agua, permanecer en un lugar fresco y ventilado y no consumir medicamentos antifebriles.Si bien cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, los más vulnerables son los bebés, los niños pequeños, los mayores de 65 años de edad y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y diabetes.