Por el avance del coronavirus, cierran el transporte público en la ciudad china de Wuhan

Jueves 23 de enero de 2020 | 10:50hs.





Prevención

Asimsimo, otras ciudades de la región como Bangkok, Hong Kong, Seúl y Sidney, aumentaron las medidas de precaución contra el virus que ya afecta a más de 500 personas en China. Por esto decidieron introducir una serie de análisis obligatorios en las terminales de llegada de los aeropuertos donde podría producirse un mayor indicio de la enfermedad.





Una de las últimas novedades respecto al coronavirus estuvo a cargo de un equipo de expertos de la Comisión Nacional de Salud de China, quienes confirmaron la transmisión de persona a persona de la enfermedad.

Las autoridades de la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus, decidieron cerrar el transporte público como medida de contención de la enfermedad que hasta el momento se cobró la vida de 17 personas. Asimismo, se les pidió a los ciudadanos que no abandonen la zona e informaron que las estaciones de tren y el aeropuerto tampoco funcionarán para el traslado de pasajeros."Básicamente, no vayan a Wuhan. Y todos aquellos que están allí no abandonen la ciudad", recomendó el viceministro de Sanidad, Li Bin. En ese sentido, el funcionario afirmó que hay pruebas de que la enfermedad "se transmite principalmente por el tracto respiratorio".Los servicios de autobús, metro y ferry fueron suspendidos desde las 10.00 de la mañana (hora local) de este jueves 23 de enero, según consignó la cadena de televisión BBC.Como otra medida de prevención, las autoridades le ordenaron a todas las agencias de viaje que suspendan los tours turísticos en la ciudad entre los días 22 de enero y 8 de febrero debido a la emergencia sanitaria, la cual se encuentra en nivel II. Por su parte, el Departamento de Cultura y Turismo solicitó que se cancelen las actividades en los principales monumentos turísticos y hoteles más importantes de la zona.