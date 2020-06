Por deuda de obras sociales, cobrarán un adicional

Miércoles 24 de junio de 2020

Debido a la deuda que varias obras sociales mantienen con los laboratorios, el Colegio de Bioquímicos de la provincia resolvió no cortar con los servicios pero sí cobrar un valor adicional a los pacientes para hacerle frente a los gastos de reactivos que necesitan para poder realizar su trabajo diario.

“El laboratorio de análisis clínico funciona con muchísimos gastos porque, por ejemplo, para hacer una glucosa tenés que gastar en el reactivo. No es solamente la mano de obra sino tener los reactivos de por medio para hacer el laburo. Aproximadamente el 40% del valor de la práctica es gasto. Entonces si tengo un convenio con una obra social que me paga a 30 días o a 60, la inflación se come todo”, explicó en diálogo con El Territorio, Juana Lorenzo, integrante del colegio.

La profesional contó que hay algunas obras sociales que adeudan su pago desde diciembre del año pasado y que la reciente medida tomada con los demás profesionales ya les fue comunicado a los respectivos seguros sociales, no sin antes “darle el tiempo para que se pusieran al día y pedimos también la recomposición de los aranceles porque no podemos seguir trabajando con los mismos de antes de la pandemia porque los reactivos están dolarizados”, señaló.

Lorenzo remarcó que no hay una intención de incumplir con el convenio, no obstante, no encontraron otra manera de dar solución a la problemática. Es así que este valor adicional que se cobrará al paciente en el laboratorio se estipulará de acuerdo al atraso que tenga la obra social.

“No queremos ningún conflicto con la obra social, hemos intentado de muchas maneras no cobrarle al paciente y resolver el problema insistiendo y pidiendo a la obra social pero como no obtuvimos respuestas, no nos quedó otra. Reivindicamos la posición del bioquímico dentro del sistema de salud entonces no podemos cortar el, servicio por una cuestión humanitaria pero necesitamos pagar las cosas, además también tenemos empleados”, cerró Lorenzo.