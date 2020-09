Por cada caso positivo de Covid-19 se aíslan hasta 50 personas en Misiones - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Desde que se detectó el primer contagiado en la provincia, el 27 de marzo, la cifra de personas que enfermaron de Covid-19 llegó a 61. Un total de 51 personas lograron recuperarse del virus y tres fallecieron, según informa el parte epidemiológico provincial.





El Concejo de Aristóbulo no hará sesiones Tal cual informó ayer El Territorio, todo el cuerpo legislativo de Aristóbulo del Valle está aislado por prevención ante los casos de Covid-19 en ese municipio. Es que según se supo, uno de los concejales es médico y atendió al paciente al que se le detectó el virus. Mientras dure el período de aislamiento, el Concejo Deliberante no sesionará, confirmaron. “Estamos todos bien, es preventivo esto. Por ahora no hay sesiones porque todo el personal, los concejales y demás empleados, estamos en aislamiento por catorce días”, señaló Olga Kroch, presidenta del legislativo, sobre los trece aislados entre los que se cuenta a todos los concejales y los empleados del Concejo. “Nosotros tenemos a un concejal que es médico y él estuvo en contacto con el caso que dio positivo. Ya le hicieron el hisopado, dio negativo pero de igual forma nos pidieron que nos aislemos por prevención”, explicó la concejal. Y aclaró: “De todos modos, en el Concejo Deliberante siempre respetamos todas las medidas como el uso de alcohol en gel, lavandina, distancia de dos metros y barbijo”. Consultada sobre cómo está la situación en el municipio tras los primeros casos, dijo: “Por lo que veo hay mucho menos movimiento, llega la tardecita y la gente ya se guarda en sus casas. Está todo más tranquilo porque todas las actividades están más restringidas”.

Qué es un contacto estrecho y qué se debe hacer

Según definió el Ministerio de Salud de la Nación para todas las provincias, se considera contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.



También se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos (convivientes, visitas, compañeros de trabajo).



Entre las principales acciones para control de contactos estrechos se indica aislamiento domiciliario por un periodo de catorce días y la persona debe tener un teléfono para mantenerse comunicada con las autoridades sanitarias que realizan un monitoreo diario durante ese período, de signos y síntomas (incluida fiebre, tos o dificultad para respirar).



Además el equipo de salud debe indicar recomendaciones acerca del lugar de aislamiento y el comportamiento a seguir durante esos días como evitar salir de la habitación y mantener la puerta cerrada. No recibir visitas durante el período de aislamiento, excepto eventuales controles de salud; ventilar los ambientes al menos una vez al día; utilizar utensilios de uso individual, al igual que los productos para la higiene de manos como el jabón o la solución hidroalcohólica y si convive con más personas, usar barbijo quirúrgico, solicitan.





Por cada caso positivo de coronavirus que se detectó en los últimos días en Misiones se aislaron hasta a 50 personas.Ayer se cumplió una semana de la confirmación de nuevos positivos que alcanzan a siete en diversos municipios: uno en Puerto Rico, dos en Aristóbulo del Valle, uno en Salto Encantado y tres en Puerto Iguazú.En ese sentido, el parte sanitario provincial señala que la cifra de aislados por haber tenido contacto cercano con un caso positivo o haber ingresado a la provincia desde zonas con alta circulación viral era ayer de 1.602. Son personas que deberán estar a resguardo durante catorce días y dar aviso al sistema de salud si presentan algún tipo de sintomatología relacionada al Covid-19.El contagio de una mujer en Puerto Rico, por ejemplo, dejó un tendal de personas en resguardo preventivo en ese municipio y en Ruiz de Montoya otros 34.Por una agente sanitaria con resultado “dudoso” en Puerto Iguazú hay casi una veintena de aislados en esa comuna del Norte misionero y otro número similar al detectarse el virus en su esposo policía.En Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, donde están los otros casos, también hay hasta 50 personas aisladas por contacto cercano con los positivos.“Solamente en el caso de que las personas aisladas por contactos estrechos presenten síntomas son hisopados para corroborar el estado de salud del paciente”, explicaron desde Salud Pública a El Territorio.“Luego de culminado el periodo de aislamiento, ya sea de un paciente diagnosticado o de un contacto estrecho, si este no presenta síntomas, es dado de alta sin la necesidad de practicarle un test de PCR”, añadieron.Además se explicó que a lo largo de todo el territorio provincial se mantiene el monitoreo de personas aisladas y que, al menos una vez al día, reciben llamados telefónicos o mensajes donde son consultados por su estado de salud y si presentan algún síntoma compatible con la enfermedad que afecta al mundo.Por otra parte, haciendo referencia al protocolo que se aplica con los camioneros que ingresan a Misiones y se dirigen a sus hogares, indicaron: “La recomendación es que se aíslen en sus viviendas solos, en el caso de que esto no fuera posible y se aíslen junto a sus familia, todos deben permanecer en estado de aislamiento por catorce días y también son monitoreados por el Ministerio de Salud”.Rastrear y aislar a toda persona que estuvo en contacto con un caso sospechoso o confirmado de coronavirus o que haya llegado desde una zona con alta circulación viral es la clave para anticiparse y frenar su circulación.Para el investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, el rastreo y aislamiento debe activarse cuando la persona se comunica y dice que tiene síntomas, y no a partir de la confirmación del caso: “Esto significa que hay que aislar los contactos, parece muchísimo pero la efectividad de ese aislamiento sería altísima porque se ganan muchas horas”. Quiroga estimó en diálogo con Télam que “el impacto de una medida de este tipo en lo sanitario permitiría salvar muchas vidas, mientras que en lo económico, por un lado reduciría el gasto de terapia intensiva (que estima en 50 mil pesos diarios) y por el otro permitiría salir de la cuarentena más rápido”.Por su parte, el químico e investigador del Conicet, Roberto Etchenique, señaló que “la palabra clave es aislar y no testear a todos los contactos estrechos aunque sean asintomáticos; ahora bien, aquí el testeo es una buena herramienta porque si la persona que es contacto estrecho y está aislada da positivo, aunque no tenga síntomas, se va cuidar mucho más”.“A la vez, por cada uno de esos contactos estrechos que dé positivo se vuelve a hacer un rastreo y aislamiento de contactos y de esta manera, aislando dos generaciones de contactos, se puede ganar al virus y no estar corriendo detrás”, detalló.Para Quiroga y Etchenique, el cumplimiento del aislamiento de los contactos estrechos se garantiza a partir de la responsabilidad individual.Ayer no se confirmaron que otras personas tengan la enfermedad virósica en Misiones y el número de pacientes cursando el cuadro se mantiene en siete: seis están externados fuera de instituciones médicas y uno internado en el Samic de Iguazú. Además se informó que fue descartado el caso de la mujer de Puerto Esperanza.