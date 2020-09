Por alta morosidad, colegios privados pedirán ser incluidos en el Ahora 12 - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

Cada escuela se adapta a su realidad

Con información de corresponsalías Montecarlo y Puerto Iguazú

A seis meses del decreto nacional que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) prácticamente no hay sector que no haya sido golpeado económicamente. Uno de los que más preocupa es la educación, donde no solamente quedó en suspenso la presencialidad desde el 12 de marzo en Misiones, sino que también las cuotas dejaron de abonarse en los privados. Por eso una opción sería sumar a la educación al plan de financiamiento Ahora 12.El nivel de morosidad este año impactó en un 80 por ciento en la provincia y la situación se agrava si se tiene en cuenta que algunos colegios ya comenzaron a inscribir a sus alumnos, y un requisito para poder hacerlo es tener las cuotas al día. La pregunta es qué pasará con aquellos que adeuden meses e incluso, todo el año.Delicia Olivera es la presidenta de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem) y en diálogo con El Territorio describió cuál es la situación y las posibilidades que se están barajando para colaborar con las familias y a su vez con las instituciones, que deben seguir pagando sueldos y manteniendo los predios.“Fue un año bastante atípico, no solamente por la pandemia sino por todas las consecuencias que trajo. Realmente en la gestión privada se sintió, se siente y se va a sentir sobre todo en los meses de diciembre, enero y febrero que son los más complicados. Hay que seguir afrontando los gastos de mantenimiento y del personal no docente que cada institución tiene, para aquellos que no tienen aportes del Estado. Es una situación que nos está preocupando”, comenzó explicando. Por eso, aseguró que “estuvimos charlando dentro de la comisión el tema de las deudas y tenemos pensado pedirle una audiencia al ministro de Educación (Miguel Sedoff) para ver qué posibilidades hay de entrar en algún programa como el Ahora 12 como para hacer un plan de pago para las familias”.De hecho, mencionó que a nivel nacional, la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) ya pidió que se les permita acceder al plan Ahora 12 o Ahora 18 para que las familias puedan pagar en cómodas cuotas su deuda por los aranceles. “Hay muchos rubros que han ingresado en este programa menos la educación, por eso están pidiendo la incorporación. Creemos que es una forma de poder ayudar a las familias y también que las instituciones pueden asegurarse el cobro de las cuotas”, afirmó Olivera.La realidad es que al haber morosidad en las cuotas, pagar los sueldos se torna cada vez más complejo. Según afirmó Olivera, la morosidad en la provincia roza el 80%. “Cuando estaba la posibilidad latente de volver a las escuelas era distinto, pero ahora prácticamente es un hecho que no se volverá, no hay fecha ni nada, por eso las familias van dejando de pagar para ver qué pasa”, aseveró.Hay escuelas que fueron buscando alternativas en conjunto con las familias, generando arreglos internos para regularizar su situación. “Algunas buscan darles la posibilidad de que se inscriban para el año que viene y hay otras que ponen como condición tener la cuota al día como para que no se genere más deuda. Cada institución va analizando su propia situación y la comunidad que tiene”, especificó.Hay escuelas que redujeron hasta un 50% las cuotas e incluso el precio de las inscripciones en relación al año pasado. En este aspecto, Norberto Weigerstorfer, tesorero de Aipem, ratificó: “Queremos mantener a nuestros alumnos, sabemos que la situación económica siempre influye en que las familias envíen a sus hijos a escuelas privadas así que con seguridad vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos a regularizar su situación. En algunas instituciones bajaron mucho los costos, como el Janssen y el Santa María en Posadas”.En relación a las cuotas del 2021, indicó: “No creo que se mantengan porque eso está atado al aumento de sueldos, que son el mayor egreso de dinero de los privados, y el Spepm (Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones) en octubre nos informa el porcentaje de aumento autorizado, después cada escuela lo adapta a su realidad”.Finalmente, Weigerstorfer aseguró que este año no hubo muchas bajas en la matrícula por esta situación, pero “el temor es para el año que viene, por eso considero que las escuelas van a tratar de retener a sus alumnos flexibilizando el tema de los pagos”.Con el objetivo de conocer su realidad, El Territorio dialogó con algunas escuelas de la provincia, que en la mayoría de los casos se reflejó angustiante. Sonia Rojas Decut, directora del Santa María, de Posadas, manifestó: “Con un gran esfuerzo el nivel inicial este año tendrá un costo de 500 pesos la inscripción, primario y secundario de 1.500 pesos hasta noviembre, estamos viendo más posibilidades. Deben tener la cuota regularizada, eso implica que pueden estar al día, o tenerla bonificada por la institución, o con un plan de pago, siempre sujeto a la situación particular de cada familia”.En tanto, desde el Instituto Carlos Culmey de Montecarlo informaron que se comenzó con el período de inscripciones para el 2021, y la condición para padres y tutores es que al momento de realizar la inscripción deberán tener pagada la cuota correspondiente al mes anterior al que se realiza la inscripción. Es decir, si se pretende inscribir en septiembre, tendrían que tener la cuota de agosto saldada.Sin embargo, comentaron que serán flexibles a la hora de evaluar la situación de aquellos que adeudan meses, buscando generar acuerdos de pago y llevando la tranquilidad de que no perderán su lugar en la institución.En el caso del Bachillerato Humanista de Posadas, el director Santiago Masloski indicó que ya se comenzó a inscribir a alumnos de primer año, es decir, que en 2021 ingresan por primera vez a la institución, pero no aun a la matrícula actual. “Son gente que no tienen deuda con nosotros, ya prácticamente estamos cerrando”.En la ciudad de las Cataratas, los institutos Sagrada Familia y Nuestra Señora del Carmen ofrecieron ya en el mes de abril la posibilidad de abonar el valor de la cuota vigente en 2019 a aquellos alumnos cuyos padres se vieron complicados con la reducción de sus ingresos. No obstante, aseguraron que pese a la posibilidad de diálogo y la flexibilidad, hubo familias que no se acercaron.“Es una situación complicada la que vivimos, a esta altura del año no se puede proyectar nada aún, porque los cambios en las planificaciones ocurren día a día, no sabemos cuándo podremos comenzar las inscripciones para el ciclo 2021 y tampoco hemos discutido qué haremos con los alumnos que no han abonado las cuotas”, explicó el profesor Carlos López, apoderado legal de ambos institutos.López señaló además que un 35 por ciento del alumnado de cada colegio fue becado.“Lo que buscamos es garantizar la escolaridad de los alumnos, tenemos muchos padres que se han quedado sin trabajo y se acercaron para dialogar preocupados por la educación de sus hijos, sin embargo un gran porcentaje no lo ha hecho”, lamentó.Todos los años, desde el mes de septiembre, López realiza un ahorro para abonar los servicios, impuestos y sueldos a los trabajadores durante los meses de vacaciones, situación que este año resulta imposible. “Este año no contaremos con ese dinero, no sabemos cómo haremos para cumplir con las obligaciones en los meses de verano”, remató.