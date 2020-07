“Por ahora será difícil que vuelvan los entrenamientos”, anunció el médico de AFA

Lunes 27 de julio de 2020

El responsable del departamento médico de la AFA, Donato Villani, admitió dificultades para el retorno a los entrenamientos de los equipos del fútbol profesional y reconoció la “necesidad de una vacuna” para erradicar los contagios de coronavirus.“Por ahora veo difícil que vuelvan los entrenamientos. La AFA optó por acatar las decisiones del gobierno nacional y no va a ir por afuera de eso”, expresó el facultativo.El ex médico de Lanús y de los cuerpos técnicos de los seleccionados juveniles desconfió de la posibilidad de que el lunes 3 de agosto haya algunos equipos de Primera División (los que participan en Copa Libertadores, por lo menos) que retornen a la actividad, luego de más de cuatro meses de parate.“Entendería lógico que empiecen a entrenarse primero los equipos que juegan Copa Libertadores, pero los recaudos deben ser muchísimos”, alertó a Radio La Red (AM 910) el médico de la AFA“Es que no es fácil organizar las prácticas. El riesgo del contagio está entre nosotros permanentemente y esto va más allá de cualquier implementación de protocolo”, puntualizó el doctor.Los clubes del fútbol argentino se ilusionaban con la chance de retornar, a principios de agosto, a los entrenamientos en campo, siempre y cuando la curva de contagios del coronavirus se mantuviera en una suerte de meseta.Sin embargo, Villani mostró escepticismo y consideró que la situación mejorará cuando “llegue la vacuna”.En tanto ejemplificó: “No podemos comparar nuestra realidad con Europa porque cuentan con otro poderío económico. Chelsea de Inglaterra le hace tests cada 72 horas a 60 personas, eso es imposible para nosotros”, ejemplificó el médico de AFA.