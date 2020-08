Por ahora la Nación no tiene planes de abrir la frontera

Sábado 15 de agosto de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El gobierno nacional entiende que la frontera de Misiones con Brasil y Paraguay está bien cubierta en materia de seguridad y por lo tanto no hay planes en el corto plazo de incrementar el número de efectivos federales para esta parte del país.Tampoco hay planes para abrir las fronteras. Es una cuestión que desde Paraguay, en especial se viene buscando para facilitar la recuperación del sector comercial. Por ahora, las fronteras siguen estando cerradas en esta nueva etapa de cuarentena que se extiende hasta el próximo 30 de agosto y que fue anunciada ayer por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.Según explicó una alta fuente oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación a El Territorio, en la frontera de Misiones se está haciendo la misma experiencia de control que anteriormente se inició en las ciudades salteñas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, que limitan con Bolivia.En esas ciudades salteñas, el Ejército Argentino prestó asistencia logística a las fuerzas federales para evitar no solamente actos delictivos relacionados al contrabando de mercadería, sino también al cruce no autorizado de personas que puedan ocasionar contagios de coronavirus.Según la fuente oficial consultada por este medio, esa misma operatoria se está realizando en la extensa frontera misionera, donde el Ejército Argentino está colaborando con la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en acciones de logística con sobrevuelos que permitan ejercer control en esos territorios, siempre teniendo en cuenta la Ley de Seguridad Interior y tratando de hacer un trabajo en equipo también con la policía misionera.Esta tarea de apoyo que está prestando el Ejército Argentino en las provincias del Norte del país se enmarca en acciones limitadas a la pandemia de coronavirus y que incluyen también tareas humanitarias que eviten generar brotes de esta enfermedad en las ciudades fronterizas con Brasil, Paraguay y Bolivia.En ese mismo sentido se manifestó el jueves de la semana pasada la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en una visita que realizó a la provincia de Corrientes para presentar los resultados de una serie de operativos de decomiso de 7.200 kilogramos de marihuana.En esa oportunidad, la ministra Frederic fue consultada en conferencia de prensa sobre la necesidad de reforzar el personal de las fuerzas federales en esta parte del país.“No tenemos una demanda que nos implique aumentar el número de personal y los medios que tenemos con los que estamos en condiciones de cubrir la zona”.En el Ministerio de Seguridad de la Nación están convencidos de que una política de seguridad en las fronteras no se mide en términos de la cantidad de efectivos de las fuerzas federales que hay apostados en el lugar sino en el resultado de un trabajo mancomunado entre las fuerzas federales, las locales y las de los países vecinos. No es cuestión de cantidad sino de calidad, opinan.“Hay un concepto muy extendido en la población de que para cuidar las fronteras debe haber un gendarme al lado de otro a lo largo de todos los límites y eso es imposible como también innecesario desde el punto de vista operativo”, explicaron a este medio.