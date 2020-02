Popi nutre al semillero local

Jueves 13 de febrero de 2020

Tener a la campeona panamericana volcando su experiencia es algo para sacarle el jugo, y así lo hicieron los jugadores locales de la Escuela de Pelota Paleta del Club Mitre, que compartieron una tarde de capacitación y camaradería junto a la tucumana Cynthia “Popi” Pinto (31), quien se colgó el oro en Lima.

“El viaje fue organizado rápido, tenía ganas de visitar las Cataratas y hablé con Silvio (Giunta, entrenador del Mitre y la presidente de la Asociación Misionera de Pelota Paleta) y me dijo ‘por qué no te llegás y le das a una mano a los chicos a la escuelita’ y enseguida me prendí porque va a ser algo nuevo para ellos y siempre que pueda voy a sumarme a ayudar y colaborar en lo que necesiten”, explicó la jugadora de la selección argentina.

La clínica continuará hoy en el Mitre, de 18 a 21, con capacitación de las distintas categorías- de menores a adultos-; y mañana y el sábado, Pinto compartirá su experiencia en el Club Unión Cultural de Eldorado, en las mismas categorías y horarios, concluyendo con partidos de exhibición.



Un regreso triunfal

Para la jugadora del elenco albiceleste es su segundo viaje a la Tierra Colorada, vino cuando tenía 16 años a jugar un torneo de Menores, pero ahora su vuelta se da parada en otro ámbito y con experiencias internacionales que la hacen una de las mejores jugadoras de la Argentina.

Sencilla y con ganas de entregar lo mejor de sí, Cynthia estuvo rodeada de chicos que le prestaban atención a cada charla y corrección; y también los motivó a los niños en cada pelotazo.

“Estoy muy contenta, soy muy bien recibida y vi que hay varios chicos y eso está muy bueno para que se enchufen, como se fue dando en todo el país después de lo de Lima que fue el boom tras ganar la medalla de oro y hoy muchas chicas y chicos se sumaron”, señaló quien junto a la platense María Lis García fue oro en trinquete de goma, en una exitosa cosecha para Argentina que obtuvo otras siete medallas en Lima, una conquista impresionante en ese deporte que volvió a ser panamericano tras ocho años de ausencia.

“Lo importante es justamente tener una escuelita y de ahí va a salir seguro alguno de selección, pero son horas y horas de entrenamiento, sacrificio y de estar mucho tiempo en cancha, no es que voy a venir, voy dos paletazos y voy a ser un buen jugador… no es así; yo juego desde muy chica, arranqué con la pelotita maciza y cuando fui creciendo”, explicó.

Y no fue fácil, Popi abrió también un camino en un deporte muy arraigado tradicionalmente en los hombres y en el que tras ganarse su lugar, hoy también es una tarea de mucho sacrificio ya que es mamá de Isabela (5) y Stéfano (3).

“Se fue dando esto... es un deporte de hombres de hace muchos años y ahora actualmente lo practican mucho las mujeres y estoy muy contenta por eso; ojalá sigan saliendo nuevas jugadoras femeninas por el mundo”, se explayó y continuó: “Además cuesta mucho viajar a los entrenamientos a Buenos Aires estoy a 1.350 kilómetros de Capital Federal, pero voy con mucho sacrificio y los hago con entusiasmo”.

Luego agregó que “es una disciplina me genera mucha pasión y eso me lleva a tantas locuras, pero es muy difícil. Tengo dos nenes y los entrenamientos me llevan mucho tiempo, es realmente difícil ser deportista de alto rendimiento y mamá, pero vamos a ver hasta donde llego”.

Este año, Pinto tiene una agenda que viene cargada y apunta a llegar al Mundial absoluto en el 2022. “Hay varios desafíos este año con torneos internacionales muy importantes y no dejan de ser títulos internacionales en juego para la Argentina y vamos en busca de eso”.