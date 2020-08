Poner el cuerpo en movimiento - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

“Hay que utilizar las herramientas de la manera más positiva posible”, considera Romina Maluf, con reconocida trayectoria en la danza árabe de la región.Así, el 116° Congreso Internacional de Danzas Itinerante, que en esta edición tiene sede en Misiones, se presenta como una excelente oportunidad para dejar el sedentarismo y comenzar a mover el cuerpo, perfeccionar técnicas de docencia o incluso sumar recursos de marketing en el caso de las escuelas de danza.El congreso, que nace de la Confederación Mundial de Profesionales Docentes de Danza y Artes (Ciad), será vía streaming, acorde a estos tiempos, y tiene una nutrida grilla de la que también Maluf forma parte, como presidenta de la Asociación Misionera de Profesionales de Danza (Amid).“En este tiempo todos nos dimos cuenta de que hacer las cosas juntos nos da mucha más fuerza. Llevar el sentir de muchas personas, todos juntos, en pos de algo positivo, creo que es importante y hoy hay varias asociaciones que han surgido como resultado de lo que fuimos necesitando. Todos fuimos necesitando ser escuchados y creo que la mejor manera es trabajar en equipo”, resaltó la también maestra y profesora de Educación Física sobre esta asociación que integra activamente.En lo que al congreso refiere, será desde las 9 de hoy con seminarios especiales, clases, charlas y más a cargo de profesionales de la región como de otros países. Cada disertación durará un estimativo de 20 minutos y luego habrá lugar a preguntas que surgieron en cada ponencia.Si bien tiene un acceso libre y gratuito, aquellos que necesiten o deseen obtener un certificado por la capacitación deberán inscribirse a través de las redes de la Amid. Por otro lado, además del Facebook Live que se palpitará desde la asociación, también se podrá seguir a cada expositor desde el canal de la Secretaría de Cultura: YouTube/CulturaMisiones.“Yo creo que con tantas horas de sedentarismo, con tantas horas más de estar sentados en esta cuarentena, necesitamos comunicarnos con el movimiento para tener una mejor salud mental”, advirtió Maluf sobre la importancia de la danza y el ejercicio.“Estoy convencida de que necesitamos movernos para una salud integral. No sólo por el cuerpo en sí, sino porque la mente trabaja mejor estando físicamente motivada, feliz, generando endorfinas y creo que cada vez nos damos más cuenta de todo esto”, sumó la bailarina abriendo la invitación a sumergirse en el mundo de la danza como alternativa física.En ese marco también definió que es un aspecto sobresaliente para trabajar con los más chicos, sobre todo en este contexto en el que perdieron conexión social con sus pares, ganaron en sedentarismo y sobrepeso, entre otras características.A su vez, destacó que el parate fue difícil para muchos emprendimientos misioneros, pero celebró que hoy ya estén las clases grupales presenciales, de vuelta.“La situación es complicada para todos en todo el país, pero hay ciudades más comprometidas que nosotros. Acá hay muchas escuelas que cerraron, gente que ha cambiado de rubro y otros que han esperado y ahora ya han podido retomar clases presenciales. Obviamente no con la capacidad que teníamos antes, pero lo importante es que ya estamos trabajando, mientras hay provincias que no”, relató Maluf.“La verdad es que no es fácil sostener la clase online siempre”, resaltó, al tiempo que entendió que el factor de la conectividad y las acciones vía internet se mantendrán en el tiempo como métodos complementarios.“Toda esta cuestión digital va a quedarse. Es algo que va a quedar porque el tema de tomar clases particulares con profesionales de otros países, seminarios personalizados, eso va a quedar. Ya estaba la posibilidad, pero todo esto nos obligó a hacer un curso acelerado de cuestiones digitales a todos”, deslizó Maluf.“Tenés que reinventarte, tenés que encontrar otra manera de llegar al alumno porque la danza es importante” cerró.Comenzando hoy a la mañana y teniendo cierre el domingo con el Certamen Internacional, el Congreso De Misiones al Mundo propone un extenso temario y disertantes de la talla de Rodolfo Solmoirago, bailarín y profesor Superior de Danza, presidente de la Ciad, y el reconocido Mario Kirlis, referente nacional en música, composición, arreglos y producción de música árabe.Se añaden a la lista Angie Pérez desde Venezuela con ‘Marketing digital en la danza’, Victoria Eugenia Miguez con ‘Biomecánica aplicada a la danza’ y el local Luis Stivala disertando sobre ‘Nuevos lenguajes de comunicación en la danza’.Sobre los efectos físicos del baile, en tanto, se dará el seminario ‘Medicina artística científica: el bailarín, apreciación musical y emoción para lograr un artista’, a cargo de Marina Varga (La Rioja), master en cirugía plástica y creadora de la primera escuela de danza-teatro científica y de autoconocimiento a través del arte y la danza. Finalmente, para animarse a moverse, Ana María Aloia, dará una clase de jazz y Maluf invitará a apreciar la danza oriental.De esta manera, con apuntes en mano y pies en coordinación, el fin de semana se presta para profesionalizarse con capacitaciones o para dar por qué no, los primeros pasos de baile.