Pompeya Gómez: “Se me hizo un nudo en la garganta, es comenzar de cero"

Miércoles 8 de enero de 2020 | 14:30hs.

Finalizó la intensa búsqueda de los restos del joven Cristian Schaerer, que se desarrolló durante 10 días, en un brazo del arroyo Imboa de la ciudad de Uruguayana.

“Anoche, alrededor de las 20 horas, el fiscal Flavio Ferrini (Fiscal Federal con asiento en Corrientes) me llamó, me dijo que se finalizó el trabajo, se volvió a rever todo y no se encontró nada”, declaró la madre Cristian, Pompeya Gómez.





En comunicación con Radio Sudamericana, Pompeya relató:“Se me hizo un nudo en la garganta, al pensar que se lo encontró a Cristian, sentí mucho miedo. Es contradictorio, encontrarlo a Cristian es lo que estoy buscando y a la vez, pensar que Cristian está con vida en algún lugar”.







“Para mí esto, es comenzar de cero”, señaló la mujer que en septiembre de este año cumplirá 17 años de peregrinar incansable buscando saber qué pasó con su hijo y que a pesar del tiempo y los golpes bajos, sigue con su ímpetu inquebrantable detrás de la verdad.







En cuanto a cómo proseguirá con el caso, expresó: “Estoy pensando en los contactos que debo iniciar con el gobierno actual para seguir la búsqueda o pedir la extradición de (Rodolfo 'El Ruso') Lohrman y (Horacio 'Potrillo') Maidana, para que me puedan decir donde está Cristian”.





Respecto al testigo arrepentido que dio el dato donde se llevó recientemente adelante la búsqueda indicó, “el fiscal me dijo que se encontró la pala, la bolsa, todo daba como algo cierto, que iban a estar otras personas que estuvieron implicadas en el secuestro de mi hijo, más otras cosas que me habían dicho Lohrman y Maidana”.







Manifestó además que “siempre se siguieron todas las pistas, sean falsas o no, se siguieron las pistas del Paraguay, pero en este momento es como comenzar de cero”, insistió Pompeya.