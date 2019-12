Policías rescataron a un perro que cayó a un pozo de agua en San Javier

Martes 17 de diciembre de 2019 | 14:39hs.

El hecho se suscitó en una vivienda en construcción sobre calle Teófilo García, de la mencionada localidad, donde se ubica un pozo de agua sin medidas de seguridad. Justo allí deambulaba un perro, del que hasta el momento se desconoce a quien pertenece, que al caer a las aguas se salvó gracias a sus aullidos y ladridos que alertaron a los vecinos.







Efectivos de la Policía de San Javier rescataron a un perro que había caído a un pozo de agua de grandes dimensiones y del que no podía salir por sus propios medios. Los aullidos del can alertaron a los vecinos quienes no dudaron en llamar a su Policía. Los rescatistas utilizaron varias técnicas y lograron quitarlo del pozo, para ese entonces el animal estaba casi agonizando, pero pudieron salvarle la vida.La Policía trata de ubicar al posible dueño del can, también se notificó al propietario de la propiedad que debe tapar el pozo de agua, ya que significa un potencial peligro tanto para personas como para animales.