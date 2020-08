Policías frustraron el robo de elementos de una vivienda en Gobernador López

Lunes 17 de agosto de 2020 | 21:37hs.

En medio de una recorrida de prevención una patrulla advirtió que en el Lote Nº 205 de Colonia El Chatón (Gobernador López) se hallaba una camioneta Fiat 125 multicarga que no era de la zona, la misma estaba estacionada frente a una vivienda cuyo ocupantes no se encontraban. Hay dos personas identificadas como Marcelo K. (24) y Mirta S. (50), fueron detenidas.Al advertir esta situación procedieron a identificar a quienes se encontraban en el lugar, pidiéndoles que no se retiraran del lugar. Tras recorrer el inmueble se constató que una de las puertas de la casa estaba violentada, y que habían cargado en la carrocería del vehículo un mueble con estanterías, una soga, una mochila, una caja de herramientas, un gato hidráulico, dos cubiertas para auto, un yunque, una carpa y una mochila con herramientas.Por disposición del Juez Penal ambos involucrados fueron detenidos y alojados en la Comisaría Jurisdicciónal, así mismo el vehículo y demás elementos fueron incautados en el marco Investigativo de la causa.