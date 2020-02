Policía le incautó una planta de marihuana a mujer de 74 años

Opinión

La anciana, la marihuana y la proporcionalidad

Por Carlos Serenelli Jefe de Redacción

La legislación que permite el uso medicinal del cannabis es un importante avance para muchos pacientes con determinadas enfermedades y para sus familiares, y variados testimonios dan cuenta de ello, incluyendo el de madres que han visto un vuelco en la vida de sus hijos tras ese tipo de tratamiento, y también el de personas de avanzada edad. Pero la ley no permite, al menos de momento, el autocultivo, lo que crea una situación paradójica. Varias organizaciones están actualmente en plena lucha en torno a esa segunda fase, la legalización del autocultivo. Pero mientras tanto, guste o no, sigue siendo ilegal tener una planta de marihuana en casa. No obstante, debería aplicarse un criterio de racionalidad y proporcionalidad al efectuarse procedimientos por ese tipo de delito. No parece ser el caso de lo ocurrido en Campo Viera, donde con orden de un juez federal mediante, cuatro divisiones de la Policía (Toxicomanía, Comando Radioeléctrico, Infantería y Comisaría local) allanaron la vivienda de una anciana de 74 años, en un operativo que incluyó la utilización de armas largas y la detención momentánea de la septuagenaria. Así, aunque el procedimiento esté cien por ciento ajustado a la ley, suena cuanto menos desmedido. Además, la Policía se ufanó de ese procedimiento a través de una nota de prensa, foto incluida, explicando que el operativo se realizó tras “tareas de inteligencia”, cual si se hubiera dado un golpe a una organización narco internacional gracias a una exhaustiva labor previa. Ejercer la función policial con máxima rigurosidad es algo aplaudible, pero también es necesario aplicar el principio de proporcionalidad del que hablábamos, y el de rigurosidad y seriedad a la hora de comunicar lo hecho.