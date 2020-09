Policía insultó a colegas y disparó al aire en la UR-VI - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

Se vivieron momentos de mucha tensión durante la madrugada de ayer en la localidad de Leandro N. Alem, cuando un efectivo de la Policía de Misiones con rango de suboficial principal quiso copar el edificio de la Unidad Regional VI donde presta servicios y había llegado para cumplir con su guardia.Según pudo reconstruir El Territorio con fuentes de la propia fuerza, el uniformado confrontó con algunos compañeros e incluso efectuó un disparo dentro de la dependencia. Tras largas horas de negociaciones, en las que participaron el jefe de unidad y la jueza de instrucción local, Raquel Zuetta, el hombre cedió en su actitud.El hecho ocurrió en paralelo a los reclamos por aumentos salariales que se vienen desarrollando desde el lunes en la ciudad de Posadas. Incluso se supo que el hombre estaba movilizado por las manifestaciones y le reclamaba a los compañeros por qué no habían viajado a la capital provincial a sumarse a los reclamos.También se supo que había amenazado con copar la sede antes de llegar. Todo indica, dijeron las personas que siguieron de cerca la situación, que estaba bajo los efectos del alcohol o algún estupefacientes, algo que se va a confirmar con los estudios médicos ordenados. Ayer le extrajeron sangre con ese fin.Las fuentes detallaron que el drama comenzó cerca de las 4 de la madrugada, cuando el efectivo irrumpió en la UR VI, uniformado y exhibiendo su arma de fuego. Allí empezó a insultar a los presentes. Ayer algunos camaradas señalaron que todo podría haber terminado en tragedia.En segunda instancia fue hasta la oficina del jefe de turno y fue en ese lugar donde aparentemente efectuó un disparo al aire, que afortunadamente no hirió a nadie.Fue ese mismo jefe policial el que continuó dialogando con el uniformado y la negociación se extendió hasta la sede del Comando Radioeléctrico, ubicado en la rotonda de ingreso de la localidad, hasta donde se trasladaron todos para evitar que la situación pase a mayores.Allí también se hizo presente la magistrada Selva Raquel Zuetta, titular del Juzgado de Instrucción Cinco de la ciudad, que también medió en la situación.En ese marco, ya cerca de las 10, el uniformado depuso de su actitud y ya entregó su arma de fuego. Entonces la magistrada dispuso una serie de medidas que, una vez recibidas, determinarán los pasos a seguir.Paralelamente la fuerza también abrirá un expediente para definir la sanción, puesto que se trata de un efectivo que ya tendría antecedentes de indisciplina.Además de los estudios toxicológicos, se ordenó que fuera trasladado a Posadas para una consulta con el gabinete psicológico y una interconsulta con un psicólogo y un psiquiatra. Ayer fuentes de la Unidad Regional consignaron que el hombre estaba a resguardo de la fuerza, pero no en condición de detenido.