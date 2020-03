Policía habría colaborado con Fredy Holl para armar una coartada falsa

Lunes 9 de marzo de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Intento de homicidio Tal como informó este matutino en primicia, Holl fue denunciado por Pablo Agustín Gaona (42) como presunto responsable por el incendio y destrucción total de su vivienda, en el barrio Docente, siniestro que también afectó una segunda casa que padeció importantes daños.

Al respecto, las pericias de la División Bomberos determinaron que el fuego se propagó con combustible líquido disperso en varios sectores de la propiedad.

El incendio se inició alrededor de las 2 de la madrugada del martes pasado, cuando el propietario del inmueble se despertó por los gritos de sus hijas de 15 y 8 años y una sobrina de 17 que se hallaba en la casa.

“Salí por la puerta de adelante y vi que prendieron fuego el auto. Eran llamas altísimas. Fue un momento de desesperación, entre corridas y gritos. A lo único que atinamos fue sacar a las nenas y salimos afuera. No pudimos hacer más nada. Perdimos todas nuestras cosas”, detalló Gaona.

Esa misma madrugada se presentó ante la comisaría de Campo Ramón y denunció directamente a Holl, a quien acusó de incendiar su vivienda y tratar de asesinar a su familia.

Posteriormente, la ex mujer del concejal y dos de sus hijos se presentaron ante la sede policial y aportaron testimonios que no hicieron más que complicar la situación del sospechoso, quien permanece detenido en la Seccional Quinta de Oberá.

“Responsabilizo directamente al señor Alfredo Holl, alías Fredy, como el principal responsable de lo sucedido y lo acuso por daño, tentativa de homicidio y todo lo causado. Ante éstas y otras cosas más, responsabilizo a este hombre por cualquier cosa que nos pueda suceder a mi familia y a mí”, citó Gaona en la denuncia.

“Hola, ¿hablo con Fredy Holl?”, preguntó alguien desde un número desconocido. “Sí, ¿quién es?”, respondió el propietario de la línea. Segundos después, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional II de Policía rodearon y detuvieron a Alfredo ‘Fredy’ Holl (44), el concejal de Campo Ramón sospechado de incendiar dos casas del barrio Docente de la misma localidad.El procedimiento se realizó el último jueves al mediodía, a raíz de una denuncia radicada por Pablo Agustín Gaona (42), propietario de una de las viviendas siniestradas en la madrugada del martes pasado.La presentación de Gaona fue respaldada por el testimonio de Norma Schweikowski (41), ex esposa de Holl, quien aportó datos que resultaron claves para el avance del caso.Tal como consta en el sumario que se tramita en la comisaría de Campo Ramón, con intervención del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, quedó asentado que el mismo martes del incendio un peón del concejal reportó la desaparición de un bidón de combustible que habían preparado para tareas de poda en una chacra.Horas más tarde, el propio Holl se presentó en la dependencia policial para denunciar el supuesto hurto de dicho bidón y de su celular. Pero dos días después él mismo atendió el teléfono que había denunciado como desaparecido y echó por tierra su coartada.Asimismo, las autoridades policiales investigan a un efectivo de la comisaría local que habría alertado a Holl sobre las sospechas en su contra antes de su detención.Se presume que el policía -con quien mantiene una amistad manifiesta- le avisó que un peón confirmó la desaparición de un bidón de combustible, tras lo cual urdió una coartada falsa.Tras la detención de Holl, entre el jueves y el viernes la Policía allanó sus tres propiedades en Campo Ramón y procedió al secuestro once armas de fuego sin registrar, entre rifles, escopetas y una pistola, lo que no hizo más que complicar la situación del detenido.Al respecto, fuentes del caso resaltaron que la pistola en cuestión es una 9 milímetros que hace tres años fue reportada como robaba a un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA).En los allanamientos dieron con gran cantidad de municiones, un silenciador y miras telescópicas, una de ellas para visión nocturna.También hallaron bidones con combustible, de los cuales varios se encontraban vacíos.Asimismo, constaron la existencia de más de cien gallos de riña que quedarán en resguardo de un cuidador.Respecto de las armas incautadas, las mismas derivaron en la apertura de una causa federal por tenencia ilegal. No se descarta que algunas de las armas tengan relación con diferentes ilícitos.Entre los elementos secuestrados se hallan seis celulares que serán peritados y podrían arrojar importantes indicios para la investigación de los delitos que se investigan, como también las relaciones y complicidades del concejal, productor y dirigente agrario ahora detenido.En tal sentido, una alta fuente del caso no descartó la imputación del policía que habría alertado a Holl sobre detalles de las denuncias en su contra, lo que podría derivar en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.Tal como aseguraron la ex esposa, otros familiares y conocidos del edil, sus recursos y contactos le permitieron consolidar una estructura de impunidad que se sostuvo durante muchos años.Pero a partir de su detención varias personas se acercaron a la comisaría de Campo Ramón para ratificar denuncias que en su momento no prosperaron o denunciar nuevos hechos.En tal sentido, destacaron el trabajo de la jefa de la comisaría local, subcomisaria Karen Fernández, quien asumió en diciembre pasado.En tanto, en diálogo con El Territorio, la ex esposa de Holl reconoció que “si bien lo denuncié varias veces, después dejé de hacerlo porque no veía consecuencias judiciales y, al mismo tiempo, él estaba cada vez más cebado de violencia. Además siempre le tuve mucho miedo, pero ahora que está preso me animé”.Asimismo, subrayó su convicción de que “Fredy fue quien incendió la casa de la familia Gaona porque ellos me ayudaron cuando me separé de él. No teníamos a dónde ir con mis hijos y ellos nos cobijaron, pero lamentablemente les costó demasiado caro”.Comentó que la chacra donde residía Holl rodea al barrio Docente, por lo que habría tenido enormes facilidades para perpetrar el hecho, según su criterio.“No tengo dudas de que fue una represalia porque nos ayudaron, y tampoco creo que haya sido la primera vez que hace una cosa así porque estuve 22 años casada con él y sé que es capaz de cualquier cosa”, subrayó Schweikowski.El padre de la mujer también se presentó ante la sede policial para ratificar varias denuncias que radicó años atrás por diferentes ilícitos como daño a la propiedad, amenazas, envenenamiento y mutilación de animales.Este diario también accedió a una denuncia radicada hace dos años por parte de una de las hermanas de Holl, quien lo acusó de amenazas de muerte. Desde entonces la mujer no regresó de Buenos Aires.Incluso, años antes fue denunciado por su propia madre tras irrumpir armado en su vivienda creyendo que en el lugar se encontraba su esposa, en medio de una separación transitoria de la pareja.“Es cierto que siempre tuvo contactos e hizo negocios con mucha gente. La madre lo denunció porque fue armado a la casa buscándome a mí y dijo que me iba a matar. Cuando le allanaron encontraron un arma que tendría que estar en custodia judicial. Nunca se supo en qué quedó eso”, aseguró su ex.También lo denunció un funcionario judicial por el robo de gallos de riña en la localidad de San Javier, lo que grafica el alcance de dicha actividad en la zona y sustenta la impunidad que amasó durante tanto tiempo.En este contexto, vecinos de la localidad anticiparon que marcharán esta tarde en reclamo de justicia. La convocatoria fue pactada para las 19 frente a la Municipalidad.