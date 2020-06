Policía embarazada fue asesinada a balazos tras un robo en su vivienda

Diez homicidios durante la cuarentena

En los seis meses transcurridos del 2020 se registraron 20 homicidios en la provincia de Misiones, con la particularidad de que exactamente la mitad ocurrieron desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado el 20 de marzo debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus que hoy suma su día 76. Ayer el crimen de la sargento Rodríguez enlutó a toda la Policía de Misiones, pero además confirmó que la tendencia en este tipo de delitos, el más grave del Código Penal, no se detuvo a pesar de la cuarentena. Haciendo la salvedad de que desde hace varias semanas la provincia tiene habilitadas varias actividades y la circulación es mayor, de la decena de crímenes en confinamientos dos fueron caratulados como femicidios y otros dos podrían considerarse femicidios vinculados. Estos son Lorena Fabiola Barreto (32), de Puerto Libertad; Anacarla Da Silva -de dos meses de vida-, Juan Farjat (31) en Comandante Andresito y María Solange Diniz Rabela (22) en San Vicente. También hubo dos asesinatos ocurridos en medio de rondas de tragos: Rodrigo Damián Ferreira (28) en la localidad de Apóstoles y Carlos Silva (44) en Ruiz de Montoya. En Santiago de Liniers ocurrieron dos hechos de sangre: el de Rudy Weber (61) y el presunto matricidio de Faustina Antúnez (56), ataque en el que sobrevivió milagrosamente el ex intendente de la localidad Arnoldo Schoenfisch (59). En tanto, Nelson Meza (25) fue encontrado asesinado en Puerto Piray luego de estar una semana desaparecido y la hipótesis más fuerte es que se trató de un ajuste de cuentas narco. En cuatro de estos hechos los homicidas se valieron de un arma de fuego, en otros cuatro de armas blancas, uno asesinó una piedra y el restante no se pudo determinar.