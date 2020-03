Policía acusado de intento de homicidio, al banquillo

Lunes 2 de marzo de 2020

En cifras 20 En caso de ser hallado culpable por los las dos tentativas de homicidio, el sujeto acusado podría recibir más de 20 años de cárcel.

A partir de la jornada de hoy, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Eldorado un ex policía será enjuiciado por el intento de homicidio de su ex pareja y su abogado en la localidad de Bernardo de Irigoyen. El debate oral y público se extenderá por dos jornadas más y tendrá sentado en el banquillo a Muller Leal (36).Como informó este medio en la víspera, el tribunal será presidido por la magistrada María Teresa Ramos, quien estará acompañada por sus pares Atilio León e Inés Gallardo.Según las fuentes consultadas, desde hace varios meses se hicieron distintas reuniones entre el abogado que representa a Leal y el fiscal del tribunal, Federico Rodríguez. La última se concretó el viernes, aunque no se pudo llegar a ningún arreglo para que el caso sea finiquitado mediante la vía del juicio abreviado.El implicado era suboficial de la Policía de Misiones y se lo acusa de intentar asesinar a su ex pareja de varios disparos con su arma reglamentaria y raptarla por varias horas.Todo ocurrió el 23 de octubre de 2017 sobre la ruta nacional 101 en Bernardo de Irigoyen. La víctima viajaba hacia Eldorado para una audiencia ante la Justicia de Familia en la camioneta de su abogado particular, Mario Durán.Incluso, el mencionado letrado forma parte del proceso judicial en contra del imputado como querellante, ya que también casi fue alcanzado por los disparos efectuados por el uniformado.Leal fue imputado durante la etapa de investigación llevada adelante en el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado por dos delitos de tentativa de femicidio y privación ilegítima de la libertad por el ataque a su ex pareja, que entonces tenía 21 años. También deberá responder por la tentativa de homicidio en perjuicio del abogado.Todos los hechos tienen el agravante de la condición de funcionario público ya que incluso el acusado llevaba puesto el uniforme al momento del hecho.Según confirmaron fuentes ligadas al proceso, para la jornada de hoy está previsto que declaren tanto la mujer como el abogado, aunque no se descarta que el propio encartado pueda optar por dar su testimonio de lo ocurrido.De acuerdo al cronograma establecido, el juicio continuará el martes con la declaración de varios testigos y peritos aportados por las partes. Se espera que el miércoles, de no haber inconvenientes, se concrete la etapa de alegatos y posible sentencia.