Polemizan sobre la Carta Orgánica de Puerto Esperanza - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

En cifra 4 Los artículos que serían inconstitucionales por incompatibilidades de jurisdicción, según una de las presentaciones judiciales.

En diciembre de 2018 fue sancionada la Carta Orgánica de Puerto Esperanza, elaborada por la Convención Constituyente que se conformó para ese fin. Años después, las autoridades municipales pretenden suspender su vigencia, al relevarse dos denuncias que sostienen que es inconstitucional al considerar que se invaden jurisdicciones provinciales y nacionales.Una de las presentaciones judiciales fue iniciada por Víctor Ariel Piris Da Motta, quien fue asesor de la Convención y renunció en el medio, con el patrocinio del abogado Jorge Hierro.Planteó la inconstitucionalidad de los artículos 238, 248, 256, 257 y la Disposición Transitoria Décimo Tercera. Los artículos 238 y 248 refieren al nombramiento y remoción, respectivamente, del juez administrativo del Juzgado de Faltas. El artículo 256 fija las inhabilidades e incompatibilidades para ejercer dicho cargo, y el artículo 257 establece el plazo de dos años que tiene el Concejo Deliberante para aprobar la reglamentación correspondiente para el llamado a concurso de dicho cargo.En tanto, la Disposición Transitoria Décimo Tercera fija que antes de finalizar el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, dicho cuerpo debe proveer a la organización y ordenamiento del Juzgado Municipal Administrativo de Faltas, el Código de Procedimientos y el Código Municipal de Faltas, realizar el concurso para el cargo de Juez Administrativo de Faltas y el cese en sus funciones del actual Juez Municipal Administrativo de Faltas en ejercicio.La demanda de Piris Da Motta fue presentada en marzo de 2019 pero trascendió en los últimos días. Actualmente es el juez de faltas y, en el caso de considerarse constitucional, su cargo cesaría.La otra presentación por inconstitucionalidad fue iniciada por ocho vecinos de la comuna, todos ellos ex funcionarios, al fundamentar que se invaden jurisdicciones provinciales y nacionales.En este sentido, el escrito presentado hace hincapié en varios artículos relacionados con la obligatoriedad del municipio de garantizar la salud de las embarazadas, pero que la competencia corresponde a la Provincia. Lo mismo ocurre con Educación y servicios públicos, que son de carácter provincial y nacional, y no del municipio.Asimismo, cuestiona la Cláusula Transitoria Sexta que establece que “el mandato del Intendente en ejercicio desde la entrada en vigencia de ésta Carta Orgánica debe ser considerado como primer período a los fines de la reelección”, por considerar que dicha cláusula es discriminatoria puesto que al actual intendente es al único que se le impone esa cláusula. Quienes defienden la vigencia de esta cláusula recuerdan que en la redacción de la Constitución Nacional de 1994 existió una cláusula similar que impidió la rereelección de Carlos Saúl Menem en 1999.De las dos acciones presentadas, la más preocupante para el municipio es la iniciada por Adrián Barrientos, ya que aborda la inconstitucionalidad total de la Carta Orgánica y pide su suspensión y el llamado a una nueva Convención Constituyente para la redacción de una nueva Carta Orgánica.El Municipio contestó la demanda por medio de su asesor legal, Javier González, y sostiene que “ni el Ejecutivo Municipal, ni el Concejo Deliberante, tienen facultad para decidir sobre la constitucionalidad o no de la Carta Orgánica y que la Justicia deberá fallar”.Pero en su escrito, González deja entrever que se avalaría la declaración de inconstitucionalidad en varios de los párrafos escritos. “La Convención Constituyente estuvo conformada mayormente por ciudadanos de época o nula participación política anterior, con mucha voluntad, que no consultaron a los funcionarios en funciones”, señaló. Agregó que “algunas de las cuestiones que plantean los actores resultan atinadas, y muestran a las claras la voluntad política del municipio de suspender la vigencia de la Carta Orgánica”.Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las acciones judiciales, tanto el Concejo Deliberante como integrantes de la Convención Constituyente, se enteraron de las demandas de inconstitucionalidad hace aproximadamente tres semanas e indicaron que el alcalde no brindó información sobre todas las presentaciones legales.El expediente fue girado a la Procuración General de la Provincia y en el dictamen del Procurador, Miguel Ángel Piñero, de fecha de junio de 2019, dictamina que corresponde hacer lugar a las acciones iniciadas, es decir, hacer lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de la Carta Orgánica de Puerto Esperanza.El 13 de septiembre de este año Barrientos presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones solicitando la suspensión provisional de la Carta Orgánica hasta tanto se dirima su constitucionalidad o no.La Carta Orgánica de Puerto Esperanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de enero de 2019.