Polémica por los hechos que contará la serie de Maradona

Jueves 9 de julio de 2020

Una polémica de tamaño mundial se acerca antes de que la serie sobre Diego Maradona que prepara Amazon Prime Video se estrene. En Informados de todo, el ciclo de Guillermo Andino y Pía Shaw, mostraron por primera vez el contrato que firmó el Diez por alrededor de 100 millones de dólares para contar su historia y que adelanta una guerra que ya comenzó con Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona.

Luis Ventura hizo público el documento, junto a un video que muestra al Diez firmando el contrato, fechado en Culiacán, México el 30 de marzo de 2019. El periodista reveló los puntos súper polémicos que Diego exigió que la serie trate, donde se pone con especial foco en las acusaciones que viene haciendo él contra su ex mujer.

“Bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a la serie que usted produce y se encuentra en desarrollo se traten los siguientes puntos que trágicamente me han tocado vivir”, empieza afirmando el ex futbolista en el contrato para llevar su vida a la ficción. Entre los focos que el Diez quiere que trate la serie se encuentran: “La defraudación realizada en Miami donde Claudia Villafañe compró siete departamentos desde el año 2000 a la fecha y por lo que actualmente estamos en juicio”, detalla el documento. Así como también, “el testamento que me hicieron firmar en favor de mis hijas Dalma y Gianinna cuando yo estaba en grave estado, a punto de perder la vida”, asegura en otro punto, provocando el horror de Pía.

“El apoderamiento que hizo de todos los objetos que obtuve durante mi exitosa carrera como futbolista, que ella tenía bajo su cuidado tales como camisetas, botines, banderines, trofeos, réplica de la Copa del Mundo, etcétera, que ella tenía bajo su cuidado y terminó robándomelas”, sigue.

“La utilización de Dalma y Gianinna, cuando ellas tenían 12 y 13 años, a quienes puso como vicepresidente y tesorera de sociedades que ella había armado en Estados Unidos, falseando además su estado civil y aprovechándose de que yo tenía denegada la visa para entrar a ese país”, agrega.

También hace referencia a “la utilización del poder que le había otorgado a Claudia Villafañe para poner bienes a su nombre y de terceros, beneficiándose económicamente en perjuicio mío”, también figura en el documento firmado, así como “las dos veces que estuve internado en Punta del Este en el año 2000 y en el Sanatorio Güemes en 2007, se aprovechó de esta situación para comprar bienes y ponerlos a su nombre”.

Ventura contó que la autorización del Diez la tenía desde hacía un tiempo, pero quería tener el video del momento en el que lo firmaba. “Yo quería la filmación para corroborar que este material quedaba corroborado por el acto de Diego asumiendo la responsabilidad de la autorización. Acá el único responsable es Diego que quiere que se conozca”, enfatizó, sobre los polémicos puntos que la serie de Diego Maradona va a tratar.