Polémica por dar merienda vegana a niños de un comedor - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

Una organización de activistas impulsores del veganismo y de la liberación animal brindó una merienda vegana a chicos de escasos recursos de un barrio de Oberá, lo publicó en las redes sociales solicitando una serie de productos integrales para impulsar la dieta en otros comedores y generó una oleada de críticas.Se trata del grupo Oberá Health Save, que es parte del movimiento mundial Health Save Movement, desde el cual se promueve el veganismo “para mejorar la salud y mejorar la justicia alimentaria”, refieren.La merienda vegana fue servida el sábado en el merendero Caritas Felices, del barrio Villa Cristian de Oberá. El mismo grupo en su cuenta de Instagram informó que compartió “una merienda saludable, vegana e integral de galletitas de manzana, harina integral, avena, azúcar mascabo, pan de zapallo y semillas de chía, mermelada casera de frutilla con azúcar mascabo y jugo natural de naranjas”.En el posteo, junto a tres fotografías en los cuales se los ve a los chicos (después borradas), describieron que son “activistas por la liberación animal, promoviendo una alimentación vegana saludable para lograr justicia social, animal y ambiental”, y en paralelo pidieron donaciones: harinas y cereales integrales, azúcar mascabo, frutos secos, aceites vegetales, zapallos, zanahorias y frutas varias.En las redes sociales se viralizó y muchos usuarios -también de Twitter y Facebook- cuestionaron duramente la iniciativa, entendiendo éstos que se trata de chicos carenciados, en varios casos con déficit alimentario que requieren dietas más nutritivas. En esa línea, hasta los acusaron de promover la malnutrición infantil a través de dietas hipoproteicas.La publicación también tuvo además como repercusión una acción concreta. Un grupo de influencers inició una colecta para donar al comedor de Oberá.Un usuario de la red social Twitter hizo tendencia en Argentina el hashtag #AsadoParaLosPibes a través del cual logró, en pocas horas, recaudar más de 250.000 pesos que serán destinados a los chicos que asisten al merendero Caritas Felices.Yohana Nacimento, ex reina del Turismo, es el contacto en Oberá para hacer la transferencia del dinero. Mediante su gestión la colecta llegará a los organizadores del comedor. Se estima que este domingo harán un asado para los niños de los diferentes comedores del municipio en cuestión.El tenor de las críticas fue subiendo de tono hasta en algunos casos convertirse en agresiones, por lo que la organización Health Save Argentina emitió un comunicado repudiando “la violencia ejercida a les voluntaries de Oberá Health Save y la acción social que realizamos”.En esa línea, explicó que son “una organización formada por voluntaries autoconvocades , que buscan alcanzar la justicia social apuntando directamente a la problemática generada por el actual sistema alimentario, sus debilidades y prioridades erradas, cuyas consecuencias repercuten directamente en las personas vulneradas. Para lograrlo, comenzamos por algo simple y que tal vez no tiene resultados palpables a largo plazo: entregamos viandas veganas nutricionalmente completas a personas en situación de calle y organizamos jornadas de alimentación en comedores de sectores vulnerados”.Sobre el ataque en las redes, la organización instó a los impulsores a “que se sumen con acciones” (…) e invitó a los detractores a “colaborar con la actual situación y entrar en contacto con la realidad”.“En la comodidad de nuestras casas, con techo, abrigo y un plato de comida en nuestras mesas, es muy simple agarrar el celular y juzgar a les demás, lo que no es tan simple es dejar la ignorancia de lado y activar”, cuestionaron.