Polémica en municipios por arcas vacías y parques viales deteriorados

Lunes 23 de diciembre de 2019

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Apuntan a nueva maquinaria En el municipio de El Soberbio, el alcalde sigue su gestión por un nuevo período. Roque Soboczinski adelantó a este medio que entre sus prioridades estará la de avanzar en la construcción de la plaza del centro de la ciudad, además del edificio nuevo para la Municipalidad donde también funcionaría el Juzgado de Paz.

De la misma manera, resaltó que buscará terminar el cordón cuneta y asfaltado de la mano de salida de El Soberbio.

Mientras, se considerará la posibilidad de adquirir nuevas maquinarias para el parque vial con que cuenta la comuna con el objetivo de continuar con el arreglo de caminos, que suman unos 5.000 kilómetros terrados.



Con información de corresponsalías Puerto Rico y El Soberbio

La asunción de nuevos intendentes en Misiones trajo consigo varias sorpresas. Es que si bien los salientes aseveraron dejar todo en orden, lo cierto es que muchos de los flamantes alcaldes denunciaron faltantes en las arcas y parques viales deteriorados, entre otras irregularidades.También hubo casos, como el de Leandro N. Alem, en el que se destacó la prolijidad de los balances dejados, aunque en relación a las otras localidades, sobresale casi como una excepción (ver Encontramos una Municipalidad...).Uno de los casos más viralizados fue el de Colonia Delicia Mado, donde el administrador comunal entrante Roberto Wern expresó que le dejaron el municipio sin dinero, sin conocer el estado de las cuentas bancarias, y con un arqueo de caja igual a cero.Lo mismo ocurrió en San Vicente, donde luego de la asunción del pasado 10 de diciembre, el nuevo jefe comunal Fabián Rodríguez indicó que la anterior administración dejó sin dinero a las arcas locales.Algo similar se conoció ahora en Puerto Rico, donde Carlos Koth aseveró sentirse sorprendido por el mal estado del edificio municipal.Más allá de los anuncios y de las primeras decisiones que tomó el intendente de Puerto Rico Carlos Koth (ver Inicio de gestión…), afirmó a El Territorio que está “sorprendido por el mal estado del edificio municipal, el sector de Acción Social y el Salón de Cultura tienen serios problemas en los techos con grandes filtraciones y una deficiente instalación eléctrica”.Luego dijo que “el Paseo Mi Solar está en muy mal estado y el parque vial también donde no hay máquina que no tenga un inconveniente, solamente en la cargadora frontal deberemos invertir 450.000 pesos para ponerla a funcionar”.Al tiempo que agregó: “Presentaremos un informe completo a fin de mes, se informará a las autoridades provinciales que corresponda y a los vecinos de Puerto Rico”.Por su parte, Wern, de Colonia Delicia Mado, fue uno de los primeros intendentes en remarcar el mal estado del parque vial y de las finanzas que le dejó la anterior gestión. “La gestión de Eberth Vera no entregó los balances, ni el presupuesto ni informes de cuentas corrientes. Ni siquiera de los cheques emitidos, porque denunciaron unos días antes de la finalización del mandato que se han perdido. Desde el punto de vista administrativo no sabemos dónde estamos parados”, fue lo que dijo al respecto.Además, contó que la administración anterior hizo una exposición de extravío en la comisaría local, que no sólo involucra a los cheques sino también a otros documentos municipales.“Lo único que nos entregaron es el talonario de recaudación”, graficó el nuevo alcalde.Además de la falta de documentación, el intendente se refirió a las pésimas condiciones en que le entregaron el parque vial del municipio. “Están en estado crítico”, dijo refiriéndose a las maquinarias.Asimismo, señaló que “la maquinaria destruida era antigua, pero sigue siendo parte del patrimonio. No está dada de baja y es una pena que esté de esa manera”.En paralelo, Fabián Rodríguez, recién asumido en San Vicente, sostuvo que hay “muchos desbordes en todas las áreas que componen el municipio”. Indicó entonces que “la caja del municipio prácticamente está en rojo”.Rodríguez manifestó además otras falencias que encontró al asumir al frente de San Vicente.“El parque vial está el 80 por ciento deteriorado, porque hace muchos meses que no hay un mantenimiento para las máquinas viales. Ahora tenemos que comprar neumáticos nuevos para que los vehículos puedan salir a trabajar”, ejemplificó.En tanto que añadió: “Muchas de las calles terradas están en un completo estado de abandono. Los caminos están deteriorados y la avenida principal, hay que mejorarla inmediatamente porque tiene muchos baches y deja una mala impronta para la ciudad”.Por otra parte, en un comunicado emitido por la nueva administración de Campo Viera, indicaron que la herencia dejada por el ex intendente Juan Carlos Ríos muestra una “realidad muy distinta a la que se esperaba”.El intendente Guillermo Germán Burger recibió en su despacho a los directores de áreas del municipio, en lo que fue la primer reunión de gabinete. Allí recibió un pormenorizado informe del estado general en que se encuentra cada área, las necesidades y prioridades de cada sector.Algo similar ocurrió en Eldorado, donde durante el acto de asunción, Fabio Martínez manifestó: “Tenemos una Eldorado frágil, endeudada, con problemas en los servicios públicos y tengo, con mi equipo de trabajo, la convicción y el compromiso para solucionar esos problemas”.“Cuidaremos el ambiente, mejoraremos la atención primaria de la salud en los barrios, y le daremos un gran impulso a la producción para lograr, conjuntamente con el gobierno provincial, la tan anhelada soberanía alimentaria”, dijo.