Polémica en Iguazú por un decreto municipal que busca cerrar la frontera

Miércoles 25 de marzo de 2020

El avance de la pandemia del Covid-19 y las determinaciones del gobierno nacional y diferentes Estados del mundo pusieron a la localidad de Puerto Iguazú como la puerta de entrada de muchos argentinos que quedaron varados en el exterior. Con el ingreso de más de 9.000 personas en los últimos días, el centro de frontera muchas veces se vio colapsado, a pesar de que hay más de una veintena de colectivos a disposición que salen a diferentes partes del país diariamente.

En este contexto de mucha tensión, ayer el municipio emitió una resolución donde se ordenaba que a partir de la medianoche de hoy (miércoles) “no se permitirá el ingreso de personas y transportes de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une a nuestra ciudad con la ciudad brasileña Foz de Iguazú”. Por otro lado, la resolución municipal N° 291/2020 firmada por el intendente Claudio Filippa establece que sí podrán ingresar al país personas con residencia en la Ciudad de Cataratas y los transportes de mercadería, tal y como está dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández.

La determinación fue celebradas por muchos residentes, pero diferentes fuentes consultadas por El Territorio adelantaron que esta medida está fuera de la ley debido a que el municipio no tiene jurisdicción sobre la zona primaria aduanera, como tampoco el Parque Nacional Iguazú y las rutas nacionales. “Es innecesario e ilegal, hay un DNU (274/2020) desde el 16 de marzo que regula el tema. Se estaría cometiendo un delito mucho más grave”, fue tajante una autoridad del Juzgado Federal de Eldorado, con jurisdicción en la zona.

En tal sentido, se supo que los trabajadores de Afip - Aduanas concurrirán a su lugar de trabajo y la frontera no estará cerrada ya que no se trata de una orden del Poder Ejecutivo nacional. Lo mismo ocurrirá con cada uno de las instituciones que cumplen funciones en el centro de frontera, como las fuerzas federales y el Ejército Argentino, que instaló una tienda de campaña allí.

Asimismo, anoche las máximas autoridades de Gendarmería Nacional en la provincia se movilizaban al lugar para seguir de cerca el avance de un posible conflicto. Es que anoche circulaba en redes sociales una convocatoria a la comunidad para acercarse al centro de frontera y “hacer cumplir el comunicado”, a pesar de que por la cuarentena obligatoria está prohibida toda aglomeración de personas. “Por el bien de nuestras familias, de nuestros hijos y nuestros vecinos”, alienta uno de esos mensajes.

Sin embargo, al cierre de esta edición se supo que la posibilidad de una manifestación estaba casi descartada y trascendió que el propio intendente Filippa y los concejales se trasladarían al centro de frontera a ver cómo se hacen los controles de las personas que ingresan al país. Las negociacones para llegar a ese punto fueron tensas, pero las fuerzas de seguridad expresaron que es inviable el cierre de la frontera y manifestaron que una posibilidad es asegurarse de que quienes lleguen a suelo misionero no ingresen a la localidad. "No quieren que la gente se contagie, pero van a ir los vecinos al lugar a tener contacto con la gente que llega de afuera, no tiene lógica lo que proponen", reflexionó un uniformado.



“Una zona de riesgo”

En diálogo con El Territorio durante la tarde, el presidente del Concejo Deliberante de la localidad turística, Juan José Raynoldi, opinó que han sido criteriosos con la decisión de cerrar la ciudad y también el paso de frontera, basados siempre en una cuestión sanitaria, aunque reconocen que no tienen jurisdicción para hacer efectiva la resolución, recalcando que hasta el momento solamente el gobierno provincial es el que se encarga de evacuar a los argentinos varados en la zona de frontera. “Para nosotros, hasta ahora Misiones y el puente internacional Tancredo Neves fue el paso de frontera que más movimiento tuvo, hubo momentos en que esas personas que volvieron de zonas de riesgo han circulado por la ciudad. No podemos permitir que estén en contacto con nuestra gente”, exclamó.

El edil señaló que el cierre de la localidad está apostado desde las 14.30 de ayer en el cruce de la ruta nacional 12 y ruta provincial 101, donde controlan el acceso a la ciudad personal municipal y efectivos de la Policía de Misiones, pero adelantó sobre la posibilidad de que municipales se instalen en la frontera con Brasil. “Entendemos que no es nuestra jurisdicción, pero si se presenta algún enfermo sí será nuestro y llegamos a la conclusión de que no podemos permitir que esto suceda”, remarcó.