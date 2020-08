Polémica e investigación abierta tras cruce de fuerzas en operativo narco

Domingo 9 de agosto de 2020 | 06:30hs.

1.400 En el lugar se secuestraron 1.400 kilogramos de marihuana que estaban siendo acondicionados en una pick-up y hubo dos detenciones (uno de ellos menor.)

12 A los efectivos policiales le incautaron sus armas (ocho pistolas y cuatro fusiles FAL), además de sus teléfonos celulares que serán sometidos a pericias.

Un mismo objetivo, dos fuerzas de seguridad de por medio y una investigación abierta para esclarecer el incidente registrado entre la noche del viernes y la madrugada de ayer durante un procedimiento por narcotráfico en la localidad de Puerto Esperanza.De acuerdo a lo consignado por diversas fuentes consultadas por El Territorio, el hecho fue protagonizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de la Policía de Misiones, quienes en plena noche se vieron intercediendo en un mismo procedimiento, aunque las circunstancias en que se habría producido todo serán investigadas en profundidad para esclarecer si se trató de un desentendimiento entre fuerzas o si puede haber otro delito o irregularidad de por medio.Este matutino pudo reconstruir que todo comenzó cerca de las 23, en un predio ubicado en proximidades a la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Puerto Esperanza, en el Norte de la provincia.Las fuentes indicaron que dicho lugar estaba en la mira de investigadores especializados de la GNA, como ser los efectivos del GOIP (Grupo Operativo de Investigaciones Policiales) y Uniprojuseldor (Unidad de Procedimientos Judiciales Eldorado), quienes incluso ya llevaban tres días de vigilancia encubierta.Los mencionados pesquisas contaban con información certera de que en el lugar muy prontamente se iba a producir una maniobra de desplazamiento de estupefacientes y estaban aguardando el momento exacto para intervenir. El momento era exacto consistía en atrapar in fraganti a los narcotraficantes involucrados.Para todo ello, aseguran que contaban con la autorización del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, pero en medio de la noche los gendarmes detectaron movimientos que finalmente no era lo que esperaban.Aparentemente, fue en esa instancia que al mismo lugar arribaron efectivos de la Policía de Misiones que fueron directo hacia la vivienda en cuestión y ejecutaron un allanamiento. Las fuentes aseguraron que incluso se registraron detonaciones de arma de fuego en medio del procedimiento.Dentro del lugar se terminaron arrestando a dos personas -una de ellas menor de edad- y se incautaron aproximadamente 1.400 kilogramos de marihuana que estaban siendo cargadas en una camioneta 4x4.Pero en medio de todas esas labores al lugar finalmente se acercó la comisión de GNA que estaba investigando el mismo objetivo y mostraron los documentos de la causa judicial que llevaban adelante con la autorización del Juzgado Federal interviniente.Eso dio origen a una situación paralela, ya que tras cumplimentar todas las labores respectivas al procedimiento de narcotráfico, se inició también una investigación contra los policías.Las fuentes detallaron que los uniformados provinciales involucrados en el incidente serían al menos 10 integrantes de la División Toxicomanía de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, que tiene jurisdicción en la zona del hecho.En el seguiente paso, bajo órdenes del juez Guerrero, a los efectivos policiales se les secuestraron sus armas de fuego (ocho pistolas reglamentarias y cuatro fusiles tipo FAL), además de sus teléfonos celulares que ahora deberán ser sometidas a pericias.La investigación que se inició preliminarmente en sus contra es por abuso de autoridad y violación de domicilio agravado por el uso de armas.Voceros consultados señalaron que los uniformados policiales llegaron hasta ese lugar mediante labores de inteligencia, cuyas pistas obtenidas condujeron al mismo objetivo que la GNA tenía en la mira.Fuentes de la fuerza provincial señalaron que cuando sus investigadores antinarcóticos llegaron a la vivienda en cuestión rodearon el lugar y en esa instancia observaron a tres personas salir corriendo por el fondo del terreno. Allí se produjo un intercambio de disparos, tras lo cual lograron atrapar a los dos sujetos que finalmente quedaron detenidos.Después de ello, solicitaron el refuerzo al comando de la zona y en medio de eso se apersonaron los efectivos de GNA que hacían vigilancia encubierta. Según ampliaron, allí el oficial de policía interviniente se comunicó con el fiscal federal en turno, quien confirmó que los efectivos federales estaban a cargo de la causa.Todo lo sucedido fue informado al jefe de la Policía, el comisario Zenón Cabrera, quien dispuso que los efectivos acaten la orden del juez Guerrero para entregar sus armas y celulares.Ahora, las autoridades deberán establecer si hubo irregularidades de parte de la Policía en el procedimiento y, en torno a ello, puertas adentro de ambas fuerzas ya hay debate legal abierto, en el cual será clave determinar fehacientemente bajo qué circunstancias se produjeron los hechos.Incluso, fuentes consultadas adelantaron que desde la fuerza provincial evalúan presentar una queja por accionar de la GNA y del propio Guerrero.De un lado, apuntan a que la Policía intervino sin permiso judicial. Del otro, consideran que el procedimiento se generó ante el conocimiento de un delito que estaba en plena comisión y apuntan a que la GNA debió comunicar su operatividad en la zona para que se respete la autonomía de las fuerzas y que no se produzcan estos entrecruzamientos de intervenciones.Por lo pronto, lo cierto es que ya hay una investigación abierta de por medio, como también es cierto que desde ayer hay 1.400 kilogramos de marihuana menos en Misiones.