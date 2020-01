Pol, Román y el retorno

Russo: “No me gusta que me echen jugadores”

El hecho de que se trate de un amistoso de preparación no quita que a Miguel Ángel Russo le moleste que le echen un jugador. “No me gusta que me echen jugadores, no es bueno que terminemos con diez”, se despachó el DT de Boca, tras la victoria del Xeneize por 2-0 ante Universitario el jueves por la noche. Aunque su rostro no lo demuestre, no le gustó nada que Wanchope Ábila se haya ido expulsado a 17 minutos de haber entrado. Lo dio a entender en la conferencia de prensa que brindó después del partido: “Buscamos empezar con 11 y terminar con 11. Lo de Ábila son cosas para hablar. Lo sabremos resolver entre nosotros mismos”. Por otro lado, el nuevo DT de Boca dijo que no está de acuerdo con que no se postergue el inicio de la Superliga, pero aclaró que “se programo así. Todos jugamos de la misma manera”.