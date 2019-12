Poética del paisaje que se vuelve fiesta

Miércoles 18 de diciembre de 2019 | 07:00hs.

Para agendar Lo que viene

Los Mitá se presentarán en el Misionero del Año el 30 de este mes. El 4 de enero estarán en el Festival de las Carpas en Itacaruaré, el 10 de enero en la Fiesta de la Bikini en San Javier y el 11, en el Festival del Turista en Jardín América.

A pulso de música trazan un variopinto mapa de Misiones que es al mismo tiempo fiesta y rescate de un modo de vida que se nutre de la tierra. Historia, paisaje, rostros, costumbres, el verde que abunda y el plato escaso de las mesas sencillas, todos elementos que constituyen la poética de Los Mitá.Una lírica que se baila al ritmo del chotis, balerón, chamamé... porque es manifestación sonora de la frontera.La banda que tiene su origen en Dos de Mayo realizó, en entrevista con El Territorio, un recorrido de lo que fueron algunos hitos artísticos de este año que se va y también adelantó algunos proyectos que busca impulsar, como el de llegar con su propuesta más allá de las fronteras de la provincia.Así, con más de una década de trayectoria en los escenarios, Bichy Vargas, la voz cantante y uno de los fundadores de la agrupación señaló: “Hoy la banda tiene una identidad que es rescatar los ritmos de nuestra tierra y tratar de reflejar en poesía toda su riqueza y diversidad. Nosotros queremos mostrar lo que somos porque estamos orgullosos de nuestro origen. Creo que es algo que nos acerca al público, esto de identificarse con una manera de hablar, con una costumbre, con una imagen tan cotidiana como puede ser un galpón de tabaco”.La formación que tiene a Vargas en la voz, Lautaro Cristaldo y Gaspar Aguerre en acordeón, Eduardo Vignolo y Luis Fassa en guitarras, en el bajo a Carlos Soza y la batería a Facundo Fronciani ha pasado por distintas etapas de búsqueda musical, afianzamiento y un crecimiento que no para con un masivo apoyo del público que se ha apropiado de sus temas.Contó Vargas: “La banda tiene siete años de camino profesional, desde nuestro nacimiento en el Festival Nacional de la Música del Litoral en 2012 -cuando fuimos Consagración- pero nosotros tenemos para atrás unos siete años más que fue nuestra etapa de búsqueda y consolidación. En aquellos tiempos tocábamos en casinos donde teníamos que hacer un repertorio amplio y todavía no nos habíamos definido por la defensa de nuestra música folclórica misionera. En tantos años fueron cambiando algunos integrantes y, de la banda original quedamos Aguerre y yo”, a lo que añadió: “El festival y el premio de la Consagración hizo que podamos empezar a escribir y llevar nuestra música y nos sentimos identificados con los ritmos del Litoral, con la variedad que tiene Misiones que es muy rica en rítmica. Tenemos claro que queremos hacer música de nuestra tierra con vivencias nuestras”.Explicó así que las composiciones de Los Mitá “tienen que ver con la chacra pero también con todo Misiones, los platos que se sirven, la manera de decir tan nuestra, la forma que se celebra en familia y con amigos aunque en las casas a veces no haya todo, eso es algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos. Y nuestro desafío es poder plasmar esas costumbres en letras y ritmos y aportar desde nuestro lugar a que se conozca, a que no se pierda”.En la charla que tuvo lugar al pie del monumento de Andrés Guacurarí en la Costanera posadeña, el vocalista de Los Mitá reflexionó: “Andrés luchaba con la lanza y, nuestra lucha -por decirlo así-, nuestra causa es la música, es nuestro instrumento para comunicar y honrar todo el rico pasado de esta región que fue el lugar de los jesuitas, de los guaraníes, de los inmigrantes europeos que llegaron en busca de la Tierra Sin Mal, una tierra de paz donde empezar de nuevo después de la guerra, del constante intercambio que significa vivir en la frontera; por eso decimos que nos nutrimos de toda esa historia y también de las historias personales y del presente”. Justamente, todo este bagaje de tradiciones y formas de vida es la sustancia de las presentaciones de Los Mitá, donde la interacción con el público desde el humor, las anécdotas, tienen su espacio y es un sello de la banda. “La alegría, la impronta, el humor, es necesario en busca del interés del público, pero temas como Galpón de chacra, Soy chacrero y Ramón de la picada también buscan no sólo alegrar, sino demostrar el valor de lo simple, del esfuerzo, del trabajo, de la cooperación, de lo tangible e intangible que podemos ver en la chacra y su entorno”, dijo Vargas.A la vez que describió, “hay costumbres o formas de la oralidad que tenemos los misioneros que a veces, hasta en la propia Misiones se desconoce; eso me lleva a explicar algunas de nuestras canciones, por ejemplo qué es el reviro con tykue’í o cómo se vive una fiesta en la colonia, que el galpón donde se seca el tabaco es un lugar de encuentro. Eso también nos fue marcando un camino donde el humor es importante y es una forma de llegar al otro y a la vez, buscamos hacer nuestro aporte a que se conozca y se preserve una forma de vivir que es cultura”.En esta línea, a mediados de año difundieron un video casero por YouTube, con una nueva canción: La cosa no está fácil, que logró viralizarse por las redes. “Es un dicho muy misionero y aplicado en cualquier situación difícil de la vida, pero esta vez, lo había dicho en un discurso el entonces gobernador Passalacqua y el video se hizo viral, a la gente le gustó mucho. Nuestra manera de hablar tiene valor y tiene saber”, dijo Vargas.Los Mitá se presentarán el 30 de este mes en la ceremonia Misionero del Año, que organiza El Territorio, a las 18 en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento. A su vez, proyectan para el año que viene materializar en formato CD el álbum Vivencias y melodías de la chacra, que se publicó hace días en Spotify y otras plataformas digitales.“Fue un año de mucho trabajo, estamos agradecidos a la gente y esperamos que en 2020 llegue la combi para proyectarnos más por el país, poder trasladarnos y lograr una presencia”, concluyó.