Podoroska y Schwartzman buscan las semifinales de Roland Garros - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

La rosarina Nadia Podoroska, revelación del torneo, y el porteño Diego Schwartzman, número 14 del mundo, buscarán instalarse en las semifinales de Roland Garros, un logro que el tenis argentino no alcanza desde 2004.Podoroska, de 23 años, se enfrentará con la número cinco del mundo y quinta preclasificada del cuadro femenino, la ucraniana Elina Svitolina, no antes de las 12 en el court central Philippe-Chatrier.La Peque se convirtió en la sorpresa absoluta del torneo, en el que debutó este año después de conseguir su ingreso al cuadro principal desde la clasificación previa.Por su lado, el Peque Schwartzman afrontará no antes de las 10.30 un duro cruce ante el austríaco Dominic Thiem, tercer favorito en el Grand Slam. El argentino vive un sólido presente en su carrera y llegó a Roland Garros como reciente finalista del Masters 1000 de Roma, con la victoria más importante de su carrera ante Rafael Nadal.