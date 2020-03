Podio de último momento

Lunes 16 de marzo de 2020

Vuelve Koch a la Clase 2 Durante la transmisión televisiva de la segunda fecha Sergio Tenaglia, comentarista de ACTC Media TV, dejó transcender que el piloto de Leandro N. Alem Juan Pablo Koch volvería a la Clase 2.

El Territorio se comunicó con Juampy Koch, quien confirmó que estará en la Clase 2 desde la tercera fecha a disputarse el 19 de abril en el autódromo de Villicum en Albardon, en San Juan.

El retorno será sobre el Toyota Etios del GR Competición que manejó en su última temporada en la Clase 2.

Koch no corre de manera oficial desde el 4 de diciembre del 2017, cuando se disputó la 12° fecha en el autódromo de Rosario.

El obereño Carlitos Okulovich (Honda New Civic) se ubicó en la tercera posición en la final de la Clase 3, en la segunda fecha del Turismo Nacional, que se disputó ayer en el autódromo ‘José Carlos Bassi’ de Villa Mercedes, San Luis.El obereño largó desde la novena posición y fue avanzando casilleros hasta ubicarse en el sexto lugar en la primera neutralización. En una gran maniobra, pasó a Pernía y quedó quinto antes de la segunda neutralización. Siguiendo con su buen ritmo se puso cuarto antes de la tercera parada en la carrera.En la vuelta final, Okulovich aprovechó la pelea entre Joel Gasmann (Chevrolet Astra), Facundo Ardusso (Peugeot 408) y José Manuel Urcera (Honda New Civic) para meterse y ganar el tercer lugar sobre la línea de sentencia. La prueba la ganó José Manuel Urcera (Honda New Civic), seguido por Gasmann y Okulovich.“Tuvimos un gran auto, gracias a Guillermo Chetta y el Chetta Racing, me tocó largar atrás, pero tuvimos resto para el final y pudimos alcanzar el podio sobre el final. Nos volvemos para Misiones con un podio que es muy bueno porque sumamos buenos puntos para el campeonato”, resaltó Okulovich.Por su parte, el piloto de Puerto Iguazú, Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) hizo una gran remontada. Largó la final en la 34° posición y vio la bandera a cuadros en la 17°. Pero, después de finalizada la prueba, se conoció que fue excluído por las autoridades de la prueba por un toque a Leonel Larrauri (Honda New Civic).“Se hizo una gran remontada y el auto tuvo buen ritmo, pero no estoy conforme, tenemos que pelear más adelante, tenemos el equipo y el medio mecánico, hay que seguir trabajando para clasificar más adelante y así evitar largar tan atrás”, indicó Bundziak.En la Clase 2, la final quedó en manos de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), quien se impuso de punta a punta. El podio lo completaron Gerónimo Núñez (Toyota Etios) y Christian Abdala (Toyota Etios).El calendario del Turismo Nacional seguirá el 19 de abril en el autódromo de Villicum en Albardon, San Juan.