Domingo 5 de enero de 2020

En agosto del año pasado, Juan Ignacio Marcos partió rumbo a España para continuar su carrera de basquetbolista en Barcelona, uno de los clubes más grandes e importantes de Europa.

Luego de un paso prometedor por Peñarol de Mar del Plata, club con el que debutó en la Liga Nacional de Básquet, al jugador surgido en El Coatí de Eldorado se le presentó la gran chance de jugar en el básquet europeo. Y Juani no la desaprovechó.

El rosarino de nacimiento pero misionero por adopción pasó por una etapa de adaptación que al principio le costó, pero con el correr de los meses se fue adaptando al cambio de ritmo y fue ganando minutos en el equipo B de Barcelona.

“Al principio me costó. Como me había pasado cuando tenía 15 años y me fui por primera vez de mi casa. Llegar a un país nuevo, conocer nuevos compañeros, formas de jugar, entrenamientos distintos”, reconoció Juani Marcos en diálogo con El Territorio desde España.

Esa etapa de aclimatación a una nueva vida lejos de su país y con otro nivel de exigencia estaba prevista. El base de 1,90 metros nacido el 6 de julio de 2000 superó esa primera etapa y hoy, luego de cinco meses en Barcelona, aseguró sentirse “mucho más cómodo”

“Ahora ya me siento mucho más cómodo. Poco a poco me voy adaptando a cómo vivir acá y a cómo jugar”, explicó.

En cuanto su rol de base dentro de la cancha, el ex El Coatí de Eldorado reconoció que lo que más le costó en un principio fue entenderse con sus compañeros.

“Lo que más me cuesta en mi posición de base es conocer cómo juegan tus compañeros, porque también tenés que saber qué les gusta hacer a ellos dentro de la cancha. Esa fue una de las cosas más importantes cuando llegué. Mis compañeros me recibieron muy bien y me ayudaron con la adaptación”, destacó el jugador que tiene un vínculo por dos temporadas con los catalanes, con un derecho del club de poder estirarlo por dos más.



Un papá feliz

Uno de los grandes responsables de que Juani Marcos esté hoy en la elite del básquet europeo es su papá Mariano, quien aprovechó el receso de fin de año para ir a visitar a su hijo en Barcelona.

Fue la primera vez que tuvo esta posibilidad en estos cinco meses que hace que su hijo está allá y el entrenador de El Coatí aseguró que vuelve a la Argentina feliz porque pudo ver con sus propios ojos cómo está su hijo de 19 años.

“Vine preocupado porque quería saber cómo estaba acá en Barcelona y la verdad que me voy feliz porque lo vi muy bien. Está contenido, tiene un lindo grupo de compañeros. Entrenan de otra manera, totalmente diferente. Me refiero a que tienen todo, viven en departamentos de lujo, las canchas en las que juegan son impresionantes”, comentó Mariano Marcos.

Y cerró: “Cuentan con muchos entrenadores y médicos a disposición, la verdad es algo tremendo. No se puede comparar. Tienen otra estructura y eso me pone muy contento porque le va a servir para seguir desarrollándose. Ese es el objetivo de él”.