Plazas y parques estuvieron concurridos

Lunes 20 de julio de 2020

Misiones continúa con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó a regir en el país el pasado 20 de marzo, no obstante, el clima cálido de la provincia este fin de semana propició que numerosas familias se dirijan a los distintos parques y espacios verdes y al aire libre de Posadas para disfrutar del sol.De esa manera, lugares como el Parque Paraguayo, el Jardín Botánico y el Parque de la Ciudad fueron los más concurridos a la hora de pasar la tarde, más que nada fueron las familias con niños pequeños que aprovechan para hacer uso de los juegos.La Costanera, por su parte, también estuvo bastante concurrida debido a las caminatas recreativas que se habilitaron en el mes de mayoEn una nueva jornada de operativos sanitarios, se labraron diez actas de infracción por la no utilización de barbijos y se secuestró un cuatriciclo en Eldorado.Estas últimas horas en la continuidad de los intensos operativos desplegados por efectivos de la Unidad Regional III, para combatir la propagación del Covid-19, se detectaron a varias personas que no cumplieron con lo establecido en la ley XVII Nº 118.Es así que de esta manera fueron realizadas un total de diez actas a varias personas que fueron sorprendidas sin barbijo, por lo que deberán dar cuenta a las autoridades competentes.Además se retuvo un cuatriciclo que no contaba con la autorización para circular y falta de documentaciones.