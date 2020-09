Playa, como si no ocurriera nada - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

El mundo del revés. La primera lectura es que se trata de un lugar al cual el coronavirus no llegó y por ende tiene un blindaje especial. Sin embargo, es acá nomás, en un país que se posiciona como uno de los puntos con mayor contagio a nivel mundial. A pesar de ello la gente disfrutó de la playa de Ipanema -pese a la pandemia- en Río de Janeiro, la capital del carnaval. Los cariocas llenaron el lugar y los bares aprovechando unas largas vacaciones para disfrutar de la vida normal. Como si no pasara nada; o peor aún, como si no dimensionaran el accionar nocivo del virus en Brasil.