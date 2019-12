Planifican la apertura de una loja franca en Foz de Iguazú

Domingo 22 de diciembre de 2019

Días atrás el Grupo Liberty Duty Free, conformado por empresario brasileños, argentinos y uruguayos, confirmó la apertura de las primeras lojas francas, en las ciudades de Santo Antonio do Sudoeste e Barracão, no Paraná, Porto Mauá y Rio Grande do Sul. En la misma línea, aseguraron que se encuentra en etapa de planificación la apertura de dos tiendas libres de impuestos, una de las cuales se situará en Foz do Iguazú y la otra, en etapa de estudio, en Porto Xavier.Para la instalación de las tres primeras tiendas, que se concretarán el año próximo, invertirán un total de unos 50 millones de reales.“La mayor inversión será en la generación de puestos de trabajos, ya que en las tres primeras tiendas tendremos cerca de 200 empleados”, explicó Joel Carminatti, socio del grupo en diálogo con El Territorio.La primera loja franca de Liberty Duty Free será inaugurada hacia finales de diciembre, en Porto Mauá. Mientras que la segunda apertura, en Barracão, está prevista para fines de febrero. Y la ubicada en Santo Antonio do Sudoeste, para mayo de 2020.Aún no trascendieron la posible fecha de inauguración del local en Foz do Iguazú, aunque estimaron que la obra comenzaría el año próximo. Y recalcaron que hay un fuerte interés en instalarse en la región.Meses atrás, se abrió un comercio libre de impuesto en Uruguayana (límite con Paso de los Libres, Corrientes) y aumentó la preocupación en la zona dada la posible generación de asimetrías en los precios de los productos.