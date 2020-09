Pitbull "se prendió" de la pierna de una nena en San Miguel - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 22:47hs.

Minutos de tensión y angustia se vivieron en la localidad bonaerense de San Miguel cuando una nena de 7 años y su mamá, caminaban sobre una calle comercial y la menor fue atacada por un pitbull que estaba suelto y sin bozal.Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, muestran el momento preciso en que el salvaje animal huele a la nena, ella comienza a girar en círculos y de inmediato el pitbull la agarra de la pierna.La nena fue sometida a varias operaciones y no perdió la pierna de milagro.Ni bien los testigos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzaron a pegarle patadas al animal que no paraba de sacudirla. Al ver que no la soltaba, empezaron a tirarle agua y sostenerlo de las piernas, mientras se oyen los gritos desgarradores de la nena.Tras ocho minutos de lucha, el perro se desprendió de su cuerpo pero le provocó una fractura expuesta en una de sus piernas que no perdió gracias a la rápida intervención quirúrgica.Los familiares contaron que "andaba suelto, sin collar, sin bozal y que está bien cuidado y alimentado" por lo que entienden que es de la zona y necesitan encontrar al dueño cuanto antes.La tía de Jazmín, contó a El Noticiero de la Gente que la están medicando constantemente y que aún están en shock, debido al pánico que le generó el ataque.