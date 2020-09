Pisteando el género urbano - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

“Creo que ahora, uno puede decidir por dedicarse profesionalmente a este género y triunfar”, agregó el Killato The Jason que viene rompiendo tarimas y haciendo camino en la movida urbana de Misiones y de otras partes del mundo.





Perfil Sebastián de la Fuente

Músico del género urbano

Reconocido artísticamente como Killato the Jason, hijo de reconocidos artistas de Misiones (Osvaldo de la Fuente y Veroka Fedeli). Comenzó su carrera en el 2011 con su primer demo ‘Más que palabras’. En 2017 clasificó para la batalla regional de Red Bull en Mendoza, llevándose el título de campeón y clasificando para la fase nacional, llegando así al histórico Luna Park. También fue jurado en varios eventos de hip hop en Paraguay y provincias del NEA. Forma parte de la escena nacional del género urbano.

“Lo mío es serio y hoy celebro porque nos va mucho mejor. Grabando lejos, viviendo lejos, pisteándola como un campeón”. Es una fragmento de Bandolero, el último estreno de Killato The Jason, exponente del género urbano y oriundo de la Tierra Colorada.Con sólo 24 años y, codeándose con los artistas más reconocidos de la escena del trap, Sebastián de la Fuente (su nombre real) viene ganando terreno en un estilo que está generando cada vez más adeptos. Y, como lo dice la letra de su sencillo, se potencia con una carrera en ascenso desde que comenzó en el movimiento freestyle, en 2011.Es que la cultura urbana se ha convertido en la sensación del momento para jóvenes y adolescentes de todo el mundo. Desde el 2015 en adelante, el trap irrumpió en la escena musical y se apoderó de todos los rankings. Y Killato es partícipe de esa evolución que hoy caracteriza al freestyle como un movimiento popular.Desde Buenos Aires, donde se mudó el año pasado para potenciar su actividad, dialogó con El Territorio respecto de la movida del trap y su nuevo estreno.Bandolero es una colaboración realizada con otros representantes del género: Smook trvp (Catamarca), Los Leones con flow (Joaco y Ezequiel - Córdoba), Santiago Saenz (Buenos Aires) y Rusherking (Santiago del Estero). El featuring se estrenó ayer por la tarde, desde la cuenta oficial de Youtube @killatojason, así como también en todas las plataformas digitales.Sobre el bid, el misionero destacó que lo creó en su casa y lo compartió con sus colegas en un campamento musical. “Llevé una maqueta de unos dos minutos y lo fui alargando para que entren todos, ya que participan varios artistas. Hicimos la letra, grabamos las partes y me traje los archivos a casa. Las voces que faltaban me las fueron enviando. Fui compaginando el material en mi homme studio. Me encargué de darle una estructura, de unir las voces y así armé el sencillo”, expresó. “Somos todos del mismo género. Venimos del trap, del rap, algunos de batallas. Pero todos curtimos la misma onda”, agregó Killato, quien en 2017 compartió una ronda de improvisación con Paulo Londra, Duki y Wolf, entre otros reconocidos artistas del movimiento.El sencillo fue grabado en San Rafael, Mendoza, en diciembre del 2019 en un campamento musical organizado por el artista Paulo Londra. Y se trata de una producción propia del multifacético artista misionero.La esencia de Bandolero “está orientada al trap de fiesta, es un sencillo para disfrutar, para pasarla bien, vivir el presente”, detalló el músico sobre la expresión urbana que combina el género del trap con el hip hop.Es que, el enfoque propio del artista está vinculado actualmente con transmitir un mensaje positivo, con contagiar buena onda y disfrute en cada una de sus expresiones. “Me enfoco en hacer música que saque a la gente de su rutina, de su día a día. Quiero que cuando estén escuchando mi música puedan olvidarse de los problemas o aquellas situaciones que conlleva la cotidianidad. Es como buscar un recreo para las personas que me escuchan”, detalló haciendo hincapié en que para él, la música representa un escape.Sobre el movimiento freestyle y el exitoso momento que atraviesa el estilo actualmente, el misionero destacó que la industria artística abrió los ojos, dándose cuenta de lo que representa el movimiento y todo lo que mueve: “Cuando empecé solo era muy difícil el camino, como un sueño muy lejano. Pero hoy día está pasando algo muy bueno en el ambiente. Desde el comienzo del rap en la Argentina, en los años 80 hasta ahora, todo cambió mucho y en algún punto, todos los que fuimos partícipes e impulsores de esa evolución, en distintos puntos del país, estamos muy contentos de que todo se esté dando de esa manera y que el movimiento abra tantas puertas. Es buenísimo que haya ganado tanto espacio y popularidad”, reflexionó.