Pirotecnia Cero tuvo buenos resultados en San Ignacio

Lunes 6 de enero de 2020

Uno de los primeros municipios en trabajar e implementar el proyecto de ordenanza de Pirotecnia Cero fue San Ignacio. Entre los principales objetivos de la normativa, se prohibió la compra y utilización de los elementos de estruendo dentro del municipio.Tras la conclusión de las fiestas, desde la comuna aseguraron que se cumplió casi en su totalidad con los objetivos de la ordenanza, ya que el 99,9 por ciento de la población no empleó los fuegos artificiales ni bombas de sonido durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.La ordenanza pasó por diversas etapas en los últimos cuatro años. El proyecto cobró aún más notoriedad luego de diversas manifestaciones por parte de padres de chicos con autismo, familiares con personas con problemas de salud, grupos ambientalistas y asociaciones protectoras de animales, que se realizó a principios de 2019.Tras varias jornadas de debate, en agosto se sancionó la normativa por unanimidad en el Concejo Deliberante del municipio.Al respecto, el intendente de San Ignacio, Javier Peralta, realizó un balance sobre la prohibición de los estruendos, a la que consideró como positiva.En diálogo con El Territorio, señaló que “fue una fiesta distinta pero muy buena, ya que nos dimos cuenta que no es necesario arrojar cohetes para festejar en las jornadas”,Al respecto, calificó que tanto Navidad como Año Nuevo fueron mejores “porque nadie sufrió ningún tipo de consecuencias, mucho menos aquellas personas que tienen alguna problemática de salud, ni se registraron heridos por el manejo de la pirotecnia”.En este sentido, dijo: “Se cumplió en un 99,9 por ciento la ordenanza, que fue como resultado de la toma de conciencia de toda la ciudadanía. Hemos estudiado mucho esta normativa para dar cuenta sobre las implicancias y el cambio de hábito que iba a generar en los vecinos”.Por último, se mostró agradecido a toda la comuna. “Valió la pena, porque nadie se vio afectado. Ya este año, y cada vez más, la no utilización de pirotecnia formará parte de la cultura de la comunidad, y demostró que se puede celebrar esta clase de eventos si emplear ruidos que terminaban afectando a muchos grupos”, refirió el flamante alcalde de San Ignacio.